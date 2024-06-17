ГУР модернизировало морской дрон Magura — что установили

Морской дрон Magura. Фото иллюстративное: Defence Express

Инженеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели модернизацию украинского морского дрона Magura. Самое смертоносное морское оружие нашей страны спецназовцы военной разведки модернизировали ракетами системы "воздух-воздух".

Об этом рассказал командир спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью журналисту Максиму Крапивному.

Читайте также:

Модернизация дрона Magura

Как заявил боец, одна из новых модификаций дрона получила Р-73 - советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.

"Такие разработки эффективны — россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты", — сказал "Тринадцатый".

Оснащенные такими ракетами дроны уже использовались при операциях на Черном море. Российская авиация не решилась подлетать поближе, отметил боец, и вспомнил свои эмоции, когда управляя таким дроном, он поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Адреналин просто накрывает. Руки — мокрые. При этом дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал — нежно. Движения не должны быть резкими и неконтролируемыми. Все должно происходить плавно", — пояснил "Тринадцатый".

Напомним, ранее бойцы группы ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году , объяснив, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.

Также воздушные беспилотники силового ведомства атаковали военные объекты в трех областях России: Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.