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Magura стал злее — как ГУР модернизировали украинский морской дрон

17 июня 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГУР модернизировало морской дрон Magura — что установили
Морской дрон Magura. Фото иллюстративное: Defence Express
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Инженеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели модернизацию украинского морского дрона Magura. Самое смертоносное морское оружие нашей страны спецназовцы военной разведки модернизировали ракетами системы "воздух-воздух".

Об этом рассказал командир спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью журналисту Максиму Крапивному.

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Как заявил боец, одна из новых модификаций дрона получила Р-73 - советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.

"Такие разработки эффективны — россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты", — сказал "Тринадцатый".

Оснащенные такими ракетами дроны уже использовались при операциях на Черном море. Российская авиация не решилась подлетать поближе, отметил боец, и вспомнил свои эмоции, когда управляя таким дроном, он поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Адреналин просто накрывает. Руки — мокрые. При этом дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал — нежно. Движения не должны быть резкими и неконтролируемыми. Все должно происходить плавно", — пояснил "Тринадцатый".

Напомним, ранее бойцы группы ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году , объяснив, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.

Также воздушные беспилотники силового ведомства атаковали военные объекты в трех областях России: Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

война в Украине
оружие
дроны
военная техника
Украина
ремонт
ракеты
беспилотники
ГУР

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