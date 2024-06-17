ГУР модернизировало морской дрон Magura — что установили

Magura стал злее — как ГУР модернизировали украинский морской дрон
Инженеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели модернизацию украинского морского дрона Magura. Самое смертоносное морское оружие нашей страны спецназовцы военной разведки модернизировали ракетами системы "воздух-воздух".
Об этом рассказал командир спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью журналисту Максиму Крапивному.
Модернизация дрона Magura
Как заявил боец, одна из новых модификаций дрона получила Р-73 - советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.
"Такие разработки эффективны — россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты", — сказал "Тринадцатый".
Оснащенные такими ракетами дроны уже использовались при операциях на Черном море. Российская авиация не решилась подлетать поближе, отметил боец, и вспомнил свои эмоции, когда управляя таким дроном, он поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
"Адреналин просто накрывает. Руки — мокрые. При этом дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал — нежно. Движения не должны быть резкими и неконтролируемыми. Все должно происходить плавно", — пояснил "Тринадцатый".
Напомним, ранее бойцы группы ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году , объяснив, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.
Также воздушные беспилотники силового ведомства атаковали военные объекты в трех областях России: Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.
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