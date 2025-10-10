Відео
Головна Одеса Майбутнє Одеси — потрібна нова транспортна концепція

Майбутнє Одеси — потрібна нова транспортна концепція

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:58
Транспортна стратегія Одеси після війни
Трамвай їде вулицею міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відновлення Одеси після війни — це не лише реставрація зруйнованих будівель, а й створення сучасної транспортної системи. Місто має заздалегідь продумати, як забезпечити комфорт пересування для мешканців, які повернуться, і туристів, які приїдуть після перемоги.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла архітекторка Ната Головченко.

Читайте також:

Проблеми з транспортом

Одеса після війни зіткнеться з новими викликами — зростанням населення та потоком туристів. Архітекторка Ната Головченко вважає, що головна увага має бути зосереджена на розвитку транспортної інфраструктури.

"Одеса буде дуже великим містом — від Південного до Чорноморська. Це буде ціла агломерація. Ми ще будемо згадувати часи, коли по дорогах їздили машини, бо з’являться прилади, які дозволять літати містом", — зазначила архітекторка.

За її словами, важливо створити потужну транспортну мережу, адже після відновлення до міста повернуться тисячі людей. Одеса вже зараз привертає увагу іноземців, які вважають її надзвичайно привабливою.

"Коли почнеться відбудова, сюди хлине маса людей. Треба заздалегідь продумати маршрути громадського транспорту, зв’язки між районами та можливість швидко пересуватись. У мене вже є ідеї, як зробити цю систему ефективною та здатною витримати великий пасажиропотік", — розповіла Головченко.

Підхід до відновлення

Архітекторка наголошує, що розвиток міста має базуватися на поєднанні європейського підходу з одеською ідентичністю. Інфраструктура повинна служити людям, а не навпаки. Такий підхід допоможе зробити післявоєнну Одесу комфортною, сучасною й водночас зберегти її унікальний характер.

"Нашому місту потрібно все. І це не один день, і не один рік, і не десять років. Це має бути величезна програма поступового відновлення", — додала Ната Головченко.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати культурну цінність Одеси. Також ми повідомляли про те, що у Києві метро змінює рух, через проблеми зі світлом.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
