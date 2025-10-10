Видео
Дата публикации 10 октября 2025 19:58
Транспортная стратегия Одессы после войны
Трамвай едет по улице города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Восстановление Одессы после войны — это не только реставрация разрушенных зданий, но и создание современной транспортной системы. Город должен заранее продумать, как обеспечить комфорт передвижения для жителей, которые вернутся, и туристов, которые приедут после победы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала архитектор Ната Головченко.

Проблемы с транспортом

Одесса после войны столкнется с новыми вызовами — ростом населения и потоком туристов. Архитектор Ната Головченко считает, что главное внимание должно быть сосредоточено на развитии транспортной инфраструктуры.

"Одесса будет очень большим городом — от Южного до Черноморска. Это будет целая агломерация. Мы еще будем вспоминать времена, когда по дорогам ездили машины, потому что появятся приборы, которые позволят летать по городу",— отметила архитектор.

По ее словам, важно создать мощную транспортную сеть, ведь после восстановления в город вернутся тысячи людей. Одесса уже сейчас привлекает внимание иностранцев, которые считают ее чрезвычайно привлекательной.

"Когда начнется восстановление, сюда хлынет масса людей. Надо заранее продумать маршруты общественного транспорта, связи между районами и возможность быстро передвигаться. У меня уже есть идеи, как сделать эту систему эффективной и способной выдержать большой пассажиропоток", — рассказала Головченко.

Подход к восстановлению

Архитекторка отмечает, что развитие города должно базироваться на сочетании европейского подхода с одесской идентичностью. Инфраструктура должна служить людям, а не наоборот. Такой подход поможет сделать послевоенную Одессу комфортной, современной и одновременно сохранить ее уникальный характер.

"Нашему городу нужно все. И это не один день, и не один год, и не десять лет. Это должна быть огромная программа постепенного восстановления", — добавила Ната Головченко.

Напомним, мы писали о том, как спасти культурную ценность Одессы. Также мы сообщали о том, что в Киеве метро меняет движение, из-за проблем со светом.

Одесса транспорт Одесская область архитектура
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
