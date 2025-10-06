Архитектура Одессы будущего — как изменится город после восстановления

Архитектура в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса сегодня находится на перепутье между прошлым и будущим. Война, разрушения и экономическая нестабильность оставили глубокий след на архитектурном облике города. Тем не менее шанс на возрождение — вполне реален. Одессе нужен не просто ремонт фасадов или латание старых зданий, а системная программа обновления городского пространства.

Какой должна быть Одесса будущего? В Международный день архитектора журналисты Новини.LIVE спросили у архитектора и художницы Наты Головченко.

Архитектура Одессы

За годы работы Ната Головченко научилась чувствовать здания как живые организмы — с собственной историей, характером, темпераментом. Она признается, что каждый разрушенный балкон или облупленный фасад — это для нее личная рана. Одесса всегда была не только туристическим символом, но и культурным сердцем юга, которое требует заботы, а не поверхностного "ремонта". И если сейчас не начать системно восстанавливать архитектурное наследие, город рискует потерять свою душу.

"Архитектурная ценность нашего города заключается в том, что для художников это очевидно, а вот для людей, которые работают в сфере коммерции, я хочу сказать: архитектурное наследие — это деньги. Именно благодаря этому наследию они могут еще сто лет зарабатывать. Поэтому инвестирование в восстановление Одессы — это, пожалуй, самое важное для будущего нашего города", — объясняет архитектор Ната Головченко.

Архитектор Ната Головченко об архитектуре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Старинная архитектура — это основа туристического магнетизма Одессы, ее экономического потенциала. Здания, которые еще сохраняют дух XIX века, могут стать двигателем развития, если к ним относиться с уважением. Впрочем, для этого нужна четкая стратегия города — не только реставрационная, но и урбанистическая. Одесса должна превратиться в современный центр сохраненного наследия, сочетающий историю и технологии. И прежде всего — научиться видеть ценность в том, что уже существует.

"Одесса, которая вошла в мировое наследие ЮНЕСКО, — это очень хорошо, потому что ЮНЕСКО поможет нам не потерять то, что осталось. Но в то же время это усложняет реконструкцию, восстановление, новое строительство в центре. Самый большой вызов сейчас — совместить современное и прошлое", — говорит архитектор.

Европейская площадь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Город не может стоять на месте, но и не имеет права терять свое лицо. В условиях, когда центр объявлен объектом мирового наследия, каждый ремонт или реконструкция требуют согласований и ответственности. Это не просто бюрократия — это способ сохранить уникальный городской код, который отличает Одессу от любого другого города мира.

"Существуют другие европейские структуры, которые могут помочь нам в восстановлении. Но под это нужно подготовить проект, согласовать его, подать заявку на грант — и тогда будет результат", — добавляет специалист.

Миниатюра оперного театра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все, Одесса сейчас это не только разрушенные фасады, но и потенциал к перерождению. Война, стала для горожан зеркалом: многие впервые увидели истинную ценность своего дома. Люди, которые вынуждены были уехать, возвращаются с новым пониманием — что красота Одессы не в роскоши, а в аутентичности.

Инфраструктура Одессы

Восстановление Одессы не только в реставрации исторических фасадов, но и в комплексном подходе к развитию инфраструктуры. Архитектор отмечает, что после войны город может столкнуться с огромным наплывом людей — как тех, кто вернется домой, так и туристов, которые захотят увидеть легендарную Одессу. Именно поэтому важно уже сейчас продумывать транспортную систему, маршруты общественного транспорта и связи между районами. Городская стратегия должна быть ориентирована не только на восстановление, но и на комфорт жизни будущих поколений.

"Нам нужно сделать очень мощную транспортную сеть, потому что когда люди вернутся, и Одесса будет приобретать популярность. Поэтому, когда начнется восстановление, сюда хлынет масса людей и нам нужно немножко на будущее думать, как наладить транспортную сеть. Одесса имеет свое лицо, и поэтому мы должны даже в этом аспекте брать примеры из всех европейских городов", — отмечает архитектор.

Разрушенный отель Одесса. Фото: Новини.LIVE

Развитие Одессы должно сочетать лучшие европейские практики с учетом местной идентичности. Город должен оставаться уникальным, но при этом перенимать опыт — там, где инфраструктура служит людям, а не наоборот. В перспективе Одесса может стать настоящим образцом гармоничного сочетания истории, культуры и современного урбанизма. Это требует видения, системности и политической воли, но именно такой путь позволит превратить послевоенное восстановление в историю обновления и силы.

Одесса как Милан

Развитие Одессы должно происходить с учетом ее уникального стиля. Она не должна стремиться быть похожей на другие мегаполисы, а должна оставаться собой — сохраняя свое лицо, но впитывая лучшие мировые практики. В то же время важно понимать, что город может вдохновляться опытом других, не теряя собственной идентичности.

"Когда мы рассматриваем Одессу, на какой город она должна быть похожа, я хочу сказать, что Одесса имеет свое лицо, и поэтому мы должны брать примеры из всех городов. Из Милана, как пример того, что Милан не является столицей Италии. Столица Италии — Рим, но Милан — это город культуры, это город промышленности, это самый популярный город", — объясняет эксперт.

Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сравнивая Одессу с другими мировыми мегаполисами, архитектор не скрывает своего вдохновения от того, как города, не являющиеся столицами, смогли стать глобальными центрами культуры и бизнеса. Ее видение Южной Пальмиры — амбициозное, но реалистичное, сочетающее историю, креативность и развитие. Именно такой подход поможет превратить Одессу в место, где хочется жить, работать и творить.

Будущее Одессы

Будущее Одессы зависит не только от инвестиций или реставрационных проектов, а от людей, которые ее любят. Там, где есть культура, рождаются идеи, а с идеями приходят деньги — именно эта цепь должна стать основой развития. Ведь город живет, пока в нем есть душа, а душа Одессы — это ее шарм и энергия, которые нельзя потерять даже несмотря на разрушения.

"Одесса не может потерять свой шарм. Одесса — это не камни, это не люди те или иные, одни уехали, другие приехали, но здесь есть такая земля, такая энергетика, которая создает эту атмосферу, в которой мы становимся такими, как мы есть. И строительство, и все, что здесь находится, все превращается благодаря этой земле, на которой мы живем", — говорит Ната Головченко.

Дом Либмана в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это не просто город, а живой организм, в котором есть особая сила, не поддающаяся разрушению. И даже когда фасады уставшие, а улицы нуждаются в обновлении, душа города остается неизменной. Эта энергетика — главный залог возрождения, которое неизбежно придет после темных времен. Будущее Южной Пальмиры — в открытости к миру, но сохранении своей идентичности.

