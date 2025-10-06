Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:27
Архитектура Одессы будущего — как изменится город после восстановления
Архитектура в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса сегодня находится на перепутье между прошлым и будущим. Война, разрушения и экономическая нестабильность оставили глубокий след на архитектурном облике города. Тем не менее шанс на возрождение — вполне реален. Одессе нужен не просто ремонт фасадов или латание старых зданий, а системная программа обновления городского пространства.

Какой должна быть Одесса будущего? В Международный день архитектора журналисты Новини.LIVE спросили у архитектора и художницы Наты Головченко.

Реклама
Читайте также:

Архитектура Одессы

За годы работы Ната Головченко научилась чувствовать здания как живые организмы — с собственной историей, характером, темпераментом. Она признается, что каждый разрушенный балкон или облупленный фасад — это для нее личная рана. Одесса всегда была не только туристическим символом, но и культурным сердцем юга, которое требует заботы, а не поверхностного "ремонта". И если сейчас не начать системно восстанавливать архитектурное наследие, город рискует потерять свою душу.

"Архитектурная ценность нашего города заключается в том, что для художников это очевидно, а вот для людей, которые работают в сфере коммерции, я хочу сказать: архитектурное наследие — это деньги. Именно благодаря этому наследию они могут еще сто лет зарабатывать. Поэтому инвестирование в восстановление Одессы  это, пожалуй, самое важное для будущего нашего города", — объясняет архитектор Ната Головченко.

архітекторка Ната Головченко про архітерктуру Одеси
Архитектор Ната Головченко об архитектуре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Старинная архитектура — это основа туристического магнетизма Одессы, ее экономического потенциала. Здания, которые еще сохраняют дух XIX века, могут стать двигателем развития, если к ним относиться с уважением. Впрочем, для этого нужна четкая стратегия города — не только реставрационная, но и урбанистическая. Одесса должна превратиться в современный центр сохраненного наследия, сочетающий историю и технологии. И прежде всего — научиться видеть ценность в том, что уже существует.

"Одесса, которая вошла в мировое наследие ЮНЕСКО,  это очень хорошо, потому что ЮНЕСКО поможет нам не потерять то, что осталось. Но в то же время это усложняет реконструкцию, восстановление, новое строительство в центре. Самый большой вызов сейчас  совместить современное и прошлое", — говорит архитектор.

Європейська площа в Одесі
Европейская площадь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Город не может стоять на месте, но и не имеет права терять свое лицо. В условиях, когда центр объявлен объектом мирового наследия, каждый ремонт или реконструкция требуют согласований и ответственности. Это не просто бюрократия — это способ сохранить уникальный городской код, который отличает Одессу от любого другого города мира.

"Существуют другие европейские структуры, которые могут помочь нам в восстановлении. Но под это нужно подготовить проект, согласовать его, подать заявку на грант — и тогда будет результат", — добавляет специалист.

Макет оперного театру в Одесі
Миниатюра оперного театра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все, Одесса сейчас это не только разрушенные фасады, но и потенциал к перерождению. Война, стала для горожан зеркалом: многие впервые увидели истинную ценность своего дома. Люди, которые вынуждены были уехать, возвращаются с новым пониманием — что красота Одессы не в роскоши, а в аутентичности.

Инфраструктура Одессы

Восстановление Одессы не только в реставрации исторических фасадов, но и в комплексном подходе к развитию инфраструктуры. Архитектор отмечает, что после войны город может столкнуться с огромным наплывом людей — как тех, кто вернется домой, так и туристов, которые захотят увидеть легендарную Одессу. Именно поэтому важно уже сейчас продумывать транспортную систему, маршруты общественного транспорта и связи между районами. Городская стратегия должна быть ориентирована не только на восстановление, но и на комфорт жизни будущих поколений.

"Нам нужно сделать очень мощную транспортную сеть, потому что когда люди вернутся, и Одесса будет приобретать популярность. Поэтому, когда начнется восстановление, сюда хлынет масса людей и нам нужно немножко на будущее думать, как наладить транспортную сеть. Одесса имеет свое лицо, и поэтому мы должны даже в этом аспекте брать примеры из всех европейских городов", — отмечает архитектор.

Зруйнований готель Одеса. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный отель Одесса. Фото: Новини.LIVE

Развитие Одессы должно сочетать лучшие европейские практики с учетом местной идентичности. Город должен оставаться уникальным, но при этом перенимать опыт — там, где инфраструктура служит людям, а не наоборот. В перспективе Одесса может стать настоящим образцом гармоничного сочетания истории, культуры и современного урбанизма. Это требует видения, системности и политической воли, но именно такой путь позволит превратить послевоенное восстановление в историю обновления и силы.

Одесса как Милан

Развитие Одессы должно происходить с учетом ее уникального стиля. Она не должна стремиться быть похожей на другие мегаполисы, а должна оставаться собой — сохраняя свое лицо, но впитывая лучшие мировые практики. В то же время важно понимать, что город может вдохновляться опытом других, не теряя собственной идентичности.

"Когда мы рассматриваем Одессу, на какой город она должна быть похожа, я хочу сказать, что Одесса имеет свое лицо, и поэтому мы должны брать примеры из всех городов. Из Милана, как пример того, что Милан не является столицей Италии. Столица Италии  Рим, но Милан — это город культуры, это город промышленности, это самый популярный город", — объясняет эксперт.

Оперний театр в Одесі
Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сравнивая Одессу с другими мировыми мегаполисами, архитектор не скрывает своего вдохновения от того, как города, не являющиеся столицами, смогли стать глобальными центрами культуры и бизнеса. Ее видение Южной Пальмиры — амбициозное, но реалистичное, сочетающее историю, креативность и развитие. Именно такой подход поможет превратить Одессу в место, где хочется жить, работать и творить.

Будущее Одессы

Будущее Одессы зависит не только от инвестиций или реставрационных проектов, а от людей, которые ее любят. Там, где есть культура, рождаются идеи, а с идеями приходят деньги — именно эта цепь должна стать основой развития. Ведь город живет, пока в нем есть душа, а душа Одессы — это ее шарм и энергия, которые нельзя потерять даже несмотря на разрушения.

"Одесса не может потерять свой шарм. Одесса  это не камни, это не люди те или иные, одни уехали, другие приехали, но здесь есть такая земля, такая энергетика, которая создает эту атмосферу, в которой мы становимся такими, как мы есть. И строительство, и все, что здесь находится, все превращается благодаря этой земле, на которой мы живем", — говорит Ната Головченко.

Будинок Лібмана в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Дом Либмана в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это не просто город, а живой организм, в котором есть особая сила, не поддающаяся разрушению. И даже когда фасады уставшие, а улицы нуждаются в обновлении, душа города остается неизменной. Эта энергетика — главный залог возрождения, которое неизбежно придет после темных времен. Будущее Южной Пальмиры — в открытости к миру, но сохранении своей идентичности.

Ранее мы писали о том, что в центе Одессы продают архитектурное наследие — какова стоимость. А также узнайте, каким видят одесситы свой город в будущем.

Одесса памятник архитектуры Новости Одессы архитектура
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации