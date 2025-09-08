Чем статус ЮНЕСКО важен для архитектуры Одессы

Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор, пострадавший от ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

Одесса уже почти два года имеет статус объекта всемирного наследия UNESCO. С одной стороны, это престиж и признание, а с другой — обязательства. Ведь город ежедневно находится под обстрелами, а его архитектурное наследие подвергается повреждениям и разрушениям. Спасает ли статус UNESCO от войны? Помогает ли он в восстановлении зданий? И есть ли шанс для Одессы сохранить свой исторический центр в будущем?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с одесским архитектором Николаем Чепелевым.

Реклама

Читайте также:

Статус UNESCO

Включение центра Одессы в список всемирного наследия стало одним из самых громких событий 2023 года. Для многих горожан это означало символическую защиту, ведь мир признал: Одесса — не только порт и курорт, но и уникальный культурный центр. И одновременно это возложило на город новые обязанности — заботиться о состоянии исторических зданий, даже несмотря на военные вызовы.

"Одесса имеет, скажем так, повышенный интерес мирового сообщества. Но, с другой стороны, это ответственность и государства, и города. Необходимость соответствовать этому статусу, соответствовать требованиям к объекту всемирного наследия", — объясняет архитектор Николай Чепелев.

Архитектор Николай Чепелев о статусе UNESCO для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Многие в Одессе надеялись, что внесение в список автоматически откроет путь к финансированию реставрационных работ. Представлялось, что мировые фонды и сам UNESCO будут направлять средства на сохранение зданий. Однако реальность оказалась намного сложнее. Организация способна оказывать экспертную поддержку и координировать помощь, но не выступает основным источником финансирования.

"В самой структуре UNESCO есть отдельный список объектов под угрозой. Одесса туда также внесена. Организация может оказать методическую или экспертную помощь. Но рассчитывать на то, что именно будет давать деньги на восстановление, не стоит. Так не работает", — говорит эксперт.

Архитектор Николай Чепелев о структуре UNESCO. Фото: Новини.LIVE

Механизмы финансирования значительно сложнее. Чаще всего страны-доноры сотрудничают напрямую с Украиной, минуя UNESCO как промежуточное звено. Пример Италии это подтверждает: правительство выделило десятки миллионов евро именно на реставрацию одесских зданий, и средства сразу передаются государству, которое распределяет их дальше.

Восстановление архитектуры Одессы

Первейшая задача — это не ремонт или реставрация, а создание полной картины состояния исторического центра. Без этого невозможно планировать никакие работы. Речь идет не только о самых известных памятниках, но и об обычных домах, которые формируют лицо города. Ведь архитектура Одессы — это целые кварталы, где каждая каменица является частью большой истории. И сохранить надо не только отдельные шедевры, но и целостный ансамбль.

"Первый шаг — это проведение инвентаризации всего исторического центра. У нас тысяча памятников в центре, но есть еще около шести тысяч исторических зданий. Все они требуют внимания. Нужно обойти каждый квартал и зафиксировать состояние каждого здания", — отмечает архитектор Николай Чепелев.

Спасо-Преображенский кафедральный собор, пострадавший от ракетного удара России. Фото: Новини.LIVE

Эта работа потребует лет. При лучших условиях инвентаризацию можно завершить за два-три года. Масштаб впечатляет: около 180 кварталов, сотни домов, каждый со своей степенью изношенности и повреждений от войны. Но несмотря на сложность, без этого шага реставрация будет хаотичной и не принесет желаемого результата.

Обучение архитекторов

Проблема сохранения архитектуры Одессы заключается не только в финансах или документах. В городе не хватает специалистов, способных работать именно с историческими зданиями. Реставрация требует особых знаний и практики, которой часто нет у молодых архитекторов. И хотя международные партнеры проводили семинары и консультации, этого недостаточно. Нужны полноценные программы, которые будут готовить специалистов нового поколения.

"Фактически, как таковых образовательных программ от UNESCO у нас не было. Были семинары, конференции, я сам в них участвовал. Но это скорее информационная поддержка, чем системное образование. Сейчас благодаря итальянскому финансированию предусмотрены средства и на программы по реставрации, и на обучение специалистов на ближайшие три года", — говорит эксперт.

Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Это может стать настоящим прорывом для Одессы. Молодые специалисты получат возможность учиться по европейским стандартам и применять их в родном городе. В то же время такое сотрудничество поможет сформировать в Одессе школу реставраторов, которая сможет работать не только с локальными памятниками, но и участвовать в международных проектах. Это инвестиция не в одно здание, а в будущее города.

Восстановление исторической Одессы

Несмотря на все трудности, Одесса имеет уникальный шанс превратить статус UNESCO в инструмент развития. Это окно возможностей для международного сотрудничества, продвижения и привлечения новых ресурсов. Ведь история Одессы — это история многих народов, и именно эта мультикультурность может стать основой для диалога с Европой. Город нуждается в голосе мира, и статус ЮНЕСКО дает возможность его услышать.

"Нужно работать с UNESCO, но также с разными странами. То, что уже сделано с Италией, надо делать и с другими государствами. Одесса всегда была мультикультурным городом, ее развивали греки, французы, евреи. Это надо показывать и использовать для международного сотрудничества", — заключает архитектор.

Дом Либмана в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса может стать примером для всего мира: городом, который несмотря на войну сохраняет свое лицо и наследие. Но для этого нужна не только международная поддержка, но и системная работа внутри страны. Только тогда исторический центр города сохранит свой неповторимый характер для следующих поколений.

Ранее мы писали, что в Одессе выделят 663 миллиона на памятники архитектуры. А также стало известно, какое здание планируют возвести на месте известного "Золотого Дюка".