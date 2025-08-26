В Одессе выделят деньги на сохранение памятников - каким образом и сколько

Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют потратить почти 663,5 миллиона гривен на сохранение объектов культурного наследия. За эти средства планируют как провести многочисленные реставрации, так и создать эффективную систему управления монументов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Реклама

Читайте также:

Защита культурного наследия

На территории города Одессы расположено 1 тысяча 354 памятника культурного наследия, среди которых 40 имеют статус национального значения. 1 тысяча 6 объектов расположено на территории исторического центра, который находится под защитой ЮНЕСКО.

В горсовете предусмотрели 663 миллиона 490 тысяч гривен на сохранение этих объектов. 197 миллионов 690 тысяч гривен из них будут выделены из бюджета одесской ОТГ, а из других источников — еще 465,8 миллиона гривен.

На что пойдут средства

На 663 миллиона 490 тысяч гривен запланировано завершение реставрации фасадов и кровель 138 домов в исторической части Одессы. Кроме того, проведение реставрационных работ по памятникам национального значения. В частности, здания Старой биржи (мэрии) и Воронцовского дворца, которые не смогли завершить в запланированном объеме до полномасштабного вторжения.

Также в рамках финансирования предусматривают создание эффективной системы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, их исследования, популяризация и инвентаризация. А еще — содержание в надлежащем состоянии сооружений монументального искусства, отдельных элементов архитектурного декора, мемориальных (информационных) досок, памятных знаков.

Добавим, после завершения военного положения, по данным программы, ожидается увеличение объемов финансирования реставрационных работ на объектах, расположенных в историческом центре.

Напомним, недавно мы писали о том, в каком состоянии архитектурные памятники Одессы сегодня. А также о том, как Рим поможет сохранить культурное наследие.