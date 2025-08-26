В Одесі виділять гроші на збереження пам'яток - яким чином та скільки

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують витратити майже 663,5 мільйони гривень на збереження об'єктів культурної спадщини. За цей кошт планують як провести численні реставрації, так і створити ефективну систему управління монументів, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомила прессужба одеської мерії.

Реклама

Читайте також:

Захист культурної спадщини

На території міста Одеси розташовано 1 тисяча 354 пам'ятки культурної спадщини, серед яких 40 мають статус національного значення. 1 тисяча 6 об'єктів розташовано на території історичного центру, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

У міськраді передбачили 663 мільйони 490 тисяч гривень на збереження цих об'єктів. 197 мільйонів 690 тисяч гривень з них будуть виділені з бюджету одеської ОТГ, а з інших джерел ще 465,8 мільйона гривень.

На що підуть кошти

На 663 мільйони 490 тисяч гривень заплановане завершення реставрації фасадів та покрівель 138 будинків в історичній частині Одеси. Крім того, проведення реставраційних робіт щодо пам'яток національного значення. Зокрема, будівлі Старої біржі (мерії) та Воронцовського палацу, які не змогли завершити у запланованому обсязі до повномасштабного вторгнення.

Також в рамках фінансування передбачають створення ефективної системи управління об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх дослідження, популяризація, та інвентаризація. А ще — утримання у належному стані споруд монументального мистецтва, окремих елементів архітектурного декору, меморіальних (інформаційних) дошок, пам'ятних знаків.

Додамо, після завершення воєнного стану, за даними програми, очікується збільшення обсягів фінансування реставраційних робіт на об'єктах, що розташовані в історичному центрі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому стані архітектурні пам'ятки Одеси сьогодні. А також про те, як Рим допоможе зберегти культурну спадщину.