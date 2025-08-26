Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі виділять 663 млн на пам'ятки архітектури — що планують

В Одесі виділять 663 млн на пам'ятки архітектури — що планують

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:25
В Одесі виділять гроші на збереження пам'яток - яким чином та скільки
Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують витратити майже 663,5 мільйони гривень на збереження об'єктів культурної спадщини. За цей кошт планують як провести численні реставрації, так і створити ефективну систему управління монументів, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомила прессужба одеської мерії.

Реклама
Читайте також:

Захист культурної спадщини

На території міста Одеси розташовано 1 тисяча 354 пам'ятки культурної спадщини, серед яких 40 мають статус національного значення. 1 тисяча 6 об'єктів розташовано на території історичного центру, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

У міськраді передбачили 663 мільйони 490 тисяч гривень на збереження цих об'єктів. 197 мільйонів 690 тисяч гривень з них будуть виділені з бюджету одеської ОТГ, а з інших джерел ще 465,8 мільйона гривень.

На що підуть кошти

На 663 мільйони 490 тисяч гривень заплановане завершення реставрації фасадів та покрівель 138 будинків в історичній частині Одеси. Крім того, проведення реставраційних робіт щодо пам'яток національного значення. Зокрема, будівлі Старої біржі (мерії) та Воронцовського палацу, які не змогли завершити у запланованому обсязі до повномасштабного вторгнення.

Також в рамках фінансування передбачають створення ефективної системи управління об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх дослідження, популяризація, та інвентаризація. А ще — утримання у належному стані споруд монументального мистецтва, окремих елементів архітектурного декору, меморіальних (інформаційних) дошок, пам'ятних знаків.

Додамо, після завершення воєнного стану, за даними програми, очікується збільшення обсягів фінансування реставраційних робіт на об'єктах, що розташовані в історичному центрі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому стані архітектурні пам'ятки Одеси сьогодні. А також про те, як Рим допоможе зберегти культурну спадщину.

Одеса гроші ЮНЕСКО пам'ятник Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації