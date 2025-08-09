Реконструкция "Золотого Дюка" в Одессе - что известно

Культурный центр появится на месте кинотеатра в Одессе. Фото иллюстративное: tripadvisor

Бывший кинотеатр "Золотой Дюк" на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе получит новую жизнь. На его месте планируют создать современный культурный центр с просторными залами и обновленной архитектурой.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщил начальник регионального управления ГАСК Александр Авдеев.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Александра Авдеева. Фото: скриншот из Facebook

Реконструкция кинотеатра "Золотой Дюк"

По его информации, реконструкция зданий бывшего кинотеатра "Золотой Дюк" на проспекте Ярослава Мудрого, 11-Ж (ранее — проспект Академика Глушко) уже стартовала. Заказчиком работ выступает культурный центр "Золотой Дюк".

Площадь земельного участка составляет 0,3743 га. Его арендуют еще с 2006 года, а сами здания площадью почти 4 тысячи квадратных метров находятся в собственности заказчика с 2012-го. По целевому назначению здесь разрешено возводить и обслуживать административные и офисные здания, а также эксплуатировать бывший кинотеатр.

Культурный центр на месте кинотеатра в Одессе. Фото: Александр Авдеев/Facebook

Что предлагает проект

Проект разработала компания "Викторианский стиль". Экспертиза, проведенная ООО "РЕБУДКОНСАЛТИНГ", получила положительное заключение в июне этого года. Начало работ официально зарегистрировано 9 июня 2025 года.

Так будут выглядеть здания кинотеатра "Золотой Дюк". Фото: Александр Авдеев/Facebook

За авторский и технический надзор отвечает Станислав Гайворонский. В планах — создать современное культурное пространство, которое объединит место для событий, творчества и общения.

Напомним, мы писали о продаже памятника архитектуры в Одессе за 4 миллиона долларов. Также сообщали о разрушенных памятниках.