Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно, что будет на месте "Золотого Дюка" в Одессе

Стало известно, что будет на месте "Золотого Дюка" в Одессе

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:42
Реконструкция "Золотого Дюка" в Одессе - что известно
Культурный центр появится на месте кинотеатра в Одессе. Фото иллюстративное: tripadvisor

Бывший кинотеатр "Золотой Дюк" на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе получит новую жизнь. На его месте планируют создать современный культурный центр с просторными залами и обновленной архитектурой.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщил начальник регионального управления ГАСК Александр Авдеев.

Реклама
Читайте также:
Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 1
Сообщение Александра Авдеева. Фото: скриншот из Facebook

Реконструкция кинотеатра "Золотой Дюк"

По его информации, реконструкция зданий бывшего кинотеатра "Золотой Дюк" на проспекте Ярослава Мудрого, 11-Ж (ранее — проспект Академика Глушко) уже стартовала. Заказчиком работ выступает культурный центр "Золотой Дюк".

Площадь земельного участка составляет 0,3743 га. Его арендуют еще с 2006 года, а сами здания площадью почти 4 тысячи квадратных метров находятся в собственности заказчика с 2012-го. По целевому назначению здесь разрешено возводить и обслуживать административные и офисные здания, а также эксплуатировать бывший кинотеатр.

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 2
Культурный центр на месте кинотеатра в Одессе. Фото: Александр Авдеев/Facebook

Что предлагает проект

Проект разработала компания "Викторианский стиль". Экспертиза, проведенная ООО "РЕБУДКОНСАЛТИНГ", получила положительное заключение в июне этого года. Начало работ официально зарегистрировано 9 июня 2025 года.

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 3
Так будут выглядеть здания кинотеатра "Золотой Дюк". Фото: Александр Авдеев/Facebook

За авторский и технический надзор отвечает Станислав Гайворонский. В планах — создать современное культурное пространство, которое объединит место для событий, творчества и общения.

Напомним, мы писали о продаже памятника архитектуры в Одессе за 4 миллиона долларов. Также сообщали о разрушенных памятниках.

Одесса Одесская область кинотеатры Новости Одессы реконструкция архитектура
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации