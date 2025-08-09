Реконструкція "Золотого Дюка" в Одесі — що відомо

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі
Колишній кінотеатр "Золотий Дюк" на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі отримає нове життя. На його місці планують створити сучасний культурний центр із просторими залами та оновленою архітектурою.
Про це у суботу, 9 серпня, повідомив начальник регіонального управління ДАБК Олександр Авдєєв.
Реконструкція кінотеатру "Золотий Дюк"
За його інформацією, реконструкція будівель колишнього кінотеатру "Золотий Дюк" на проспекті Ярослава Мудрого, 11-Ж (раніше — проспект Академіка Глушка) уже стартувала. Замовником робіт виступає культурний центр "Золотий Дюк".
Площа земельної ділянки становить 0,3743 га. Її орендують ще з 2006 року, а самі будівлі площею майже 4 тисячі квадратних метрів перебувають у власності замовника з 2012-го. За цільовим призначенням тут дозволено зводити та обслуговувати адміністративні й офісні будівлі, а також експлуатувати колишній кінотеатр.
Що пропонує проєкт
Проєкт розробила компанія "Вікторіанський стиль". Експертиза, проведена ТОВ "РЕБУДКОНСАЛТІНГ", отримала позитивний висновок у червні цього року. Початок робіт офіційно зареєстровано 9 червня 2025 року.
За авторський і технічний нагляд відповідає Станіслав Гайворонський. У планах — створити сучасний культурний простір, який поєднає місце для подій, творчості та спілкування.
Нагадаємо, ми писали про продаж пам'ятника архітектури в Одесі за 4 мільйони доларів. Також повідомляли про зруйновані пам'ятки.
Читайте Новини.LIVE!