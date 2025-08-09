Відео
Головна Одеса Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:42
Реконструкція "Золотого Дюка" в Одесі — що відомо
Культурний центр з'явиться на місці кінотеатру в Одесі. Фото ілюстративне: tripadvisor

Колишній кінотеатр "Золотий Дюк" на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі отримає нове життя. На його місці планують створити сучасний культурний центр із просторими залами та оновленою архітектурою. 

Про це у суботу, 9 серпня, повідомив начальник регіонального управління ДАБК Олександр Авдєєв.

Читайте також:
Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 1
Допис Олександра Авдєва. Фото: скриншот з Facebook

Реконструкція кінотеатру "Золотий Дюк"

За його інформацією, реконструкція будівель колишнього кінотеатру "Золотий Дюк" на проспекті Ярослава Мудрого, 11-Ж (раніше — проспект Академіка Глушка) уже стартувала. Замовником робіт виступає культурний центр "Золотий Дюк".

Площа земельної ділянки становить 0,3743 га. Її орендують ще з 2006 року, а самі будівлі площею майже 4 тисячі квадратних метрів перебувають у власності замовника з 2012-го. За цільовим призначенням тут дозволено зводити та обслуговувати адміністративні й офісні будівлі, а також експлуатувати колишній кінотеатр.

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 2
Культурний центр на місці кінотеатру в Одесі. Фото: Олександр Авдєєв/Facebook

Що пропонує проєкт

Проєкт розробила компанія "Вікторіанський стиль". Експертиза, проведена ТОВ "РЕБУДКОНСАЛТІНГ", отримала позитивний висновок у червні цього року. Початок робіт офіційно зареєстровано 9 червня 2025 року.

Стало відомо, що буде на місці "Золотого Дюка" в Одесі — деталі - фото 3
Такий вигляд матимуть будівлі кінотеатру "Золотий Дюк". Фото: Олександр Авдєєв/Facebook

За авторський і технічний нагляд відповідає Станіслав Гайворонський. У планах — створити сучасний культурний простір, який поєднає місце для подій, творчості та спілкування.

Нагадаємо, ми писали про продаж пам'ятника архітектури в Одесі за 4 мільйони доларів. Також повідомляли про зруйновані пам'ятки.

Одеса Одеська область кінотеатри Новини Одеси реконструкція архітектура
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
