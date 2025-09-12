Видео
Видео

Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

Дата публикации 12 сентября 2025 19:43
Что изменить в Одессе — опрос о проблемах города
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это красивый город с богатой историей, морской атмосферой и уникальной архитектурой. Ее любят за колорит, юмор, море и особый ритм жизни. Она всегда привлекает туристов и остается гордостью для местных жителей. Но, как и в каждом городе, за фасадом очарования скрываются и проблемы: заброшенные здания, недостаток инклюзивной инфраструктуры, языковые и культурные вопросы. Это вызовы, которые одесситы видят каждый день и о которых откровенно говорят.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов и гостей города, что именно, по их мнению, стоит изменить или улучшить.

Читайте также:

В Одессе все хорошо

Есть те, кто не предъявляет к городу особых претензий. Они отмечают, что Одесса меняется даже сейчас, в сложный период, и уже сделано немало. Проблемы чаще всего сводятся к одному — ограниченному финансированию и военному положению, которое замедляет развитие. Несмотря на это, люди отмечают позитивные сдвиги и с пониманием относятся к тому, что глобальные изменения откладываются на мирное время.

"Ничего, мне все нравится. Вы же понимаете, что это все упирается в средства. Но очень много делается и уже очень много сделано. Ну, сейчас война, мы все это понимаем", —  рассказывает Инна.

Одеса
Одесситка Инна рассказывает о том, что ей все нравится в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Другая часть говорит о важности эмоциональной жизни города. По их мнению, Одессе нужны не только ремонты или новые объекты, но и мероприятия, которые помогают людям отвлекаться от ежедневных вызовов войны. Простые встречи, концерты, выступления на улицах способны создать атмосферу единства и облегчить восприятие непростых реалий.

"Ну, я бы сделала, наверное, возможно, какие-то собрания людей, где они поют, танцуют, для того, чтобы настроение менялось и люди все же могли перенастраиваться на какие-то новые вызовы, такое более жизненное восприятие этой ситуации", —  говорит Елена.

Одеса
Одесситка Елена об общественных инициативах. Фото: Новини.LIVE

Архитектура и пространство

Одной из самых болезненных тем для Одессы остается состояние жилых домов и архитектурных памятников. Город славится своей исторической застройкой, но без надлежащей реставрации многие здания приходят в упадок. Люди сравнивают их состояние с послевоенными руинами и считают, что именно восстановление домов должно быть в приоритете. Это не только о красоте, но и о безопасности, ведь памятники становятся аварийными.

"Во-первых, надо отремонтировать дома, которые очень много стоят в таком состоянии, как если бы со Второй мировой войны из-под Сталинграда. В таком разрушенном состоянии. Это в первую очередь", —  отмечает Константин.

Одеса
Одессит Константин о состоянии архитектуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Не менее важным вопросом является доступность. Одесса — морской город, и именно пляжи формируют ее имидж. Люди отмечают, что примеры инклюзивных пространств уже есть, но они остаются единичными. Хочется видеть больше удобных и доступных пляжей и других зон отдыха, чтобы город был комфортным для всех без исключения.

"В Одессе, мне кажется, если у нас такое очень морское место, наверное, более хорошие пляжи, оборудование, чтобы это было более доступно. Например, у нас есть хороший пляж, инклюзивный. И хотелось бы, чтобы на самом деле таких было еще больше. И, наверное, не только тогда уже пляжи, а добавить больше инклюзивности в наш город", — говорит Ксения.

Одеса
Местная жительница Ксения об инклюзивности. Фото: Новини.LIVE

Похожее мнение звучит и от гостей Одессы. Приезжие отмечают, что город имеет сильную привлекательность, но в то же время есть проблемы, которые бросаются в глаза даже туристам. Речь идет об архитектуре, которая постепенно разрушается без реставраций, а также о языковом вопросе, который для кого-то остается важным в публичном пространстве.

"Мне многое нравится. Я не одесситка, но очень часто сюда приезжаю. Мне единственное, чтобы изменить, это поменьше русского языка. А так, в общем, все нравится. Наверное, состояние архитектуры все-таки смущает, потому что многое в плачевном состоянии разваливается, потому что нет реставраций", —  рассказывает Виктория.

Одеса
Туристка Виктория делится впечатлениями от Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса остается городом, который любят и в котором хотят жить и отдыхать. Но даже на фоне уважения к ее уникальности люди видят проблемы: старые здания нуждаются в реставрации, инфраструктура должна стать более доступной, а культурная жизнь — более оживленной. Горожане верят, что все это возможно реализовать после победы, но уже сегодня формируют свое видение будущей Одессы.

Ранее мы писали о том, готовы ли одесситы к блэкаутам, а также о том, что Одесская область недополучила денег от туристов.

Одесса украинский язык Новости Одессы люди архитектура инклюзивные инициативы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
