Одещина недоотримала грошей від туристів — місце у рейтингу

Одещина недоотримала грошей від туристів — місце у рейтингу

Дата публікації: 10 вересня 2025 16:53
На Одещині туристичні збори скоротилися вдвічі
Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

Цього року головними "годувальниками" місцевих бюджетів стали Київ, Львівщина та Івано-Франківщина. Разом вони забезпечили понад половину усіх надходжень від туристичного збору. Одеса, яка колись займала друге місце, зараз не увійшла навіть у п'ятірку лідерів, але все одно серед областей з високими показниками.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Лідери серед областей

Лідери серед областей

За даними від місцевих органів, цьогоріч найбільші надходження від туристичного збору отримали Київ, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Київщина. Одещина зайняла 7 місце. Збір в області скоротився майже удвічі порівняно з 2021 роком. Одеса через війну втратила частину туристичного потоку, але залишається серед топ-10 за зборами.

За словами експертів, фактичні обсяги збору є ще більшими, ніж показує статистика, адже не всі власники житла працюють офіційно. Однак із впровадженням єдиного реєстру транзакцій "тінь" скорочується, а надходження стають прозорішими та стабільнішими.

Одеса
Карта областей з кількістю надходжень. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми повідомляли, шо в Аркадії в Одесі перекрили Трасу здоров'я. Також ми писали, що США почнуть штрафувати туристів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
