Одесчина недополучила денег от туристов — место в рейтинге

Одесчина недополучила денег от туристов — место в рейтинге

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 16:53
В Одесской области туристические сборы сократились вдвое
Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

В этом году главными "кормильцами" местных бюджетов стали Киев, Львовщина и Ивано-Франковщина. Вместе они обеспечили более половины всех поступлений от туристического сбора. Одесса, которая когда-то занимала второе место, сейчас не вошла даже в пятерку лидеров, но все равно среди областей с высокими показателями.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Читайте также:

Лидеры среди областей

По данным от местных органов, в этом году наибольшие поступления от туристического сбора получили Киев, Львовщина, Ивано-Франковская область, Закарпатье и Киевщина. Одесская область заняла 7 место. Сбор в области сократился почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Одесса, из-за войны, потеряла часть туристического потока, но остается среди топ-10 по сборам.

По словам экспертов, фактические объемы сбора еще больше, чем показывает статистика, ведь не все владельцы жилья работают официально. Однако с внедрением единого реестра транзакций "тень" сокращается, а поступления становятся более прозрачными и стабильными.

Одеса
Карта областей с количеством поступлений. Фото: Опендатабот

Напомним, мы сообщали, что в Аркадии в Одессе перекрыли Трассу здоровья. Также мы писали, что США начнут штрафовать туристов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
