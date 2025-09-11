Блекаути в Одесі 2025 — як люди готуються до можливих відключень світла

Будинок без світла під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Після нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Чорноморську, що не так далеко від Одеси, містяни знову заговорили про можливі блекаути. Минулі зими показали, наскільки вразливою може бути енергосистема країни і як важко людям жити без світла, тепла та зв’язку.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи готові вони до можливих блекаутів та як готуються до них.

Відключення світла

Люди, які вже мали досвід відключень, тепер по-різному оцінюють свою готовність. Хтось заздалегідь подбав про генератори й запаси, інші ж визнають, що знову можуть опинитися перед викликом непідготовленими.

"Вай-фай у нас готовий, світло частково, ну і маємо павербанк. Морально вже також готові до темряви", — розповідає Аліса.

Одеситка Аліса про відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Після кількох важких зим одесити вже звикли до думки, що блекаут може настати будь-якої миті. Хоча технічних засобів під рукою небагато, навіть павербанк і запас свічок можуть дати відчуття контролю.

"Звичайно, вже за три роки готові. Все є, для цього вже все є, назбирали за цей час, і павербанки, і генератор. Головне, щоб менше літало. А до відключень можна підготуватися", — говорить Олена.

Місцева мешканка Олена про готовність до блекаутів. Фото: Новини.LIVE

Як готуватися до блекаутів

З початком нового навчального року в Одесу переїхало багато студентів з регіону, які зазначають про свою неготовність до відключень світла. Так, наприклад, Вікторія раніше мала повний набір для виживання під час темряви, але зараз доведеться все починати спочатку. Проте досвід, який вже є, допомагає зберігати спокій.

"Ні, ми тільки переїхали, тому до цього ми зараз не готові. Але була така ситуація, коли в нас були блекаути в області, і так, ми купляли і павербанки, і воду закупляли, тобто все-все-все робили. І це, дійсно, допомагало. А наразі ми якось ще не готові", — ділиться Вікторія.

Одеситка Вікторія про відключення електроенергії. Фото: Новини.LIVE

Дехто зізнається, що має лише базові речі на випадок блекауту, але не робить масштабних запасів. Головне — не панікувати, адже постійно жити в очікуванні темряви складно. Проте навіть невелика підготовка може допомогти пережити перші години відключення.

"Павербанк є, там якісь лампи, що працюють від акумуляторів також є. Але щоб прям готуватися, то ще ні", — каже Аміна.

Місцева мешканка Аміна про підготовку до блекаутів. Фото: Новини.LIVE

Третя зима без світла

Дехто належить до тих, хто сприймає ситуацію з певним філософським спокоєм. Галина каже, що вже знає, як діяти у темряві, і не бачить сенсу хвилюватися наперед. Життя навчило пристосовуватися до найскладніших умов. Попри втому від війни, жінка переконана: українці й цього разу вистоять.

"Та вже ж переживали той блекаут, тому нічого нового не буде. Павербанки є, свічки, ліхтарики, все буде добре. Не хочу, але якщо буде, то буде, нічого, переживемо", — впевнена Галина.

Одеситка Галина про третю зиму без світла. Фото: Новини.LIVE

Батьки з дітьми зазначають, що насамперед переживають за навчання й побут родини. Без світла важко організувати навчальний процес і забезпечити дітей необхідним. Тому головне зараз — зробити запаси та подумати про дітей.

"Я думаю, одесити не готові до цього. У нас павербанки, звичайно є, адже у мене двоє школярів. Треба запасатися цими приладами", — говорить Ольга.

Одеситка Ольга про підготовку до відключень сім'ї з дітьми. Фото: Новини.LIVE

Саме в таких реаліях живуть мільйони українців. Люди звикли, що треба мати запасний план на випадок темряви. Хоча жодні прилади не можуть повністю замінити електроенергію, вони допомагають пройти складні часи. І хоч підготовка не завжди ідеальна, головне — бути готовим морально.

