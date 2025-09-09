В Одесі 9 вересня відключатимуть світло через ремонт

Енергетик ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 вересня, знову проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. Частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я лінія 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,

4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,

9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.

Роботи до 17:00.

Отамана Головатого, 24-145,

Донецька, 1/1-25,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Наливна, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Південна, 8,

Південна дорога, 1-73,

Похила, 1-59в, 174,

Чайкова, 1-71,

Отамана Чепіги, 33,35,104,

Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123-135,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 10,11,11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 70,

Балківська, 50, 52а, 69-95,

Грецька, 35,

Дідріхсона, 15-29,

Дюковська, 4,

Європейська, 24,26,

Караванського Святослава, 40-47,

Колонтаївська, 34-53,

Скісна, 1-68, 74/корп.76,

Кузьміна Тараса, 34-49,

Преображенська, 27,40,42,

Рішельєвська, 11,

Розкидайлівська, 40-65,

Середня, 38-59,

Строкатої Ніни, 16А-40,

пл. Віри Холодної, 1,3,

пл. Соборна, 1,

пров. Луценка Івана, 12,

пров. Нечипоренка, 2,

пров. Поперечний, 1-17а,

пров. Червоний, 1,7А,7Б,9,11,

узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса 43, 19/1,

Березанська, 3/корп.12,

Бернардацці, 3-8а,

Академіка Вернадського, 18-51А,

Дача Ковалевського, 72-136А,

Китобійна, 6,18-51а,70,74,92а,

Купріна, 50-54б,

Максишка Дениса, 28-38Б,

Одеської громади, 4К,

Педагогічна, 21.

Роботи до 17:00.

Планетна, 38а,38б,

Садовського, 1-47Б,

Саксаганського, 1-35,

Чернігівська, 1-24,

Чикаленко Євгена, 17-17в,19,31, 33а,

Шелухина Сергія, 1А-33А,

Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,

Марії Демченко 6-а Лінія, 38,

пров. 1-й Амундсена, 1-24б,

пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а,

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,

пров. Амундсена, 2/корп.4,

пров. Ванний, 12,

пров. Водний, 1-21,

пров. Карпенка-Карого, 2-21,

пров. Климовича, 2-8,

пров. Кордонний, 1А-17б,

пров. Кричевського Василя, 2-7А,

пров. Слави, 4-10,

пров. Чернігівський, 1а-8,

пров. Чеховського, 1-8,

пров. Чубинського Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

