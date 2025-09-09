В Одесі 9 вересня відключатимуть світло через ремонт

Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться
Сьогодні, 9 вересня, знову проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. Частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.
Роботи до 17:00.
- Отамана Головатого, 24-145,
- Донецька, 1/1-25,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Наливна, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Південна, 8,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, 1-59в, 174,
- Чайкова, 1-71,
- Отамана Чепіги, 33,35,104,
- Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123-135,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 10,11,11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 70,
- Балківська, 50, 52а, 69-95,
- Грецька, 35,
- Дідріхсона, 15-29,
- Дюковська, 4,
- Європейська, 24,26,
- Караванського Святослава, 40-47,
- Колонтаївська, 34-53,
- Скісна, 1-68, 74/корп.76,
- Кузьміна Тараса, 34-49,
- Преображенська, 27,40,42,
- Рішельєвська, 11,
- Розкидайлівська, 40-65,
- Середня, 38-59,
- Строкатої Ніни, 16А-40,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. Луценка Івана, 12,
- пров. Нечипоренка, 2,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- пров. Червоний, 1,7А,7Б,9,11,
- узвіз Олійника Степана, 3-12.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
- Березанська, 3/корп.12,
- Бернардацці, 3-8а,
- Академіка Вернадського, 18-51А,
- Дача Ковалевського, 72-136А,
- Китобійна, 6,18-51а,70,74,92а,
- Купріна, 50-54б,
- Максишка Дениса, 28-38Б,
- Одеської громади, 4К,
- Педагогічна, 21.
Роботи до 17:00.
- Планетна, 38а,38б,
- Садовського, 1-47Б,
- Саксаганського, 1-35,
- Чернігівська, 1-24,
- Чикаленко Євгена, 17-17в,19,31, 33а,
- Шелухина Сергія, 1А-33А,
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
- пров. 1-й Амундсена, 1-24б,
- пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,
- пров. Амундсена, 2/корп.4,
- пров. Ванний, 12,
- пров. Водний, 1-21,
- пров. Карпенка-Карого, 2-21,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. Кордонний, 1А-17б,
- пров. Кричевського Василя, 2-7А,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- пров. Чеховського, 1-8,
- пров. Чубинського Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.
Роботи до 19:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
