Головна Одеса Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться

Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться

Дата публікації: 9 вересня 2025 09:23
В Одесі 9 вересня відключатимуть світло через ремонт
Енергетик ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 вересня, знову проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. Частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.

Роботи до 17:00.

  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Наливна, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Південна, 8,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Отамана Чепіги, 33,35,104,
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123-135,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 10,11,11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 70,
  • Балківська, 50, 52а, 69-95,
  • Грецька, 35,
  • Дідріхсона, 15-29,
  • Дюковська, 4,
  • Європейська, 24,26,
  • Караванського Святослава, 40-47,
  • Колонтаївська, 34-53,
  • Скісна, 1-68, 74/корп.76,
  • Кузьміна Тараса, 34-49,
  • Преображенська, 27,40,42,
  • Рішельєвська, 11,
  • Розкидайлівська, 40-65,
  • Середня, 38-59,
  • Строкатої Ніни, 16А-40,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. Луценка Івана, 12,
  • пров. Нечипоренка, 2,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • пров. Червоний, 1,7А,7Б,9,11,
  • узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Бернардацці, 3-8а,
  • Академіка Вернадського, 18-51А,
  • Дача Ковалевського, 72-136А,
  • Китобійна, 6,18-51а,70,74,92а,
  • Купріна, 50-54б,
  • Максишка Дениса, 28-38Б,
  • Одеської громади, 4К,
  • Педагогічна, 21.

Роботи до 17:00.

  • Планетна, 38а,38б,
  • Садовського, 1-47Б,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чикаленко Євгена, 17-17в,19,31, 33а,
  • Шелухина Сергія, 1А-33А,
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
  • пров. 1-й Амундсена, 1-24б,
  • пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,
  • пров. Амундсена, 2/корп.4,
  • пров. Ванний, 12,
  • пров. Водний, 1-21,
  • пров. Карпенка-Карого, 2-21,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1А-17б,
  • пров. Кричевського Василя, 2-7А,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • пров. Чеховського, 1-8,
  • пров. Чубинського Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що експерти радять готуватися до важкої осені. Також ми повідомляли, що гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів про стан енергосистеми.

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
