Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 20:43
Відключення електроенергії в Одесі 6 вересня не очікуються
Нічна вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Енергосистема України досі відновлюється після російських ракетно-дронових атак. Через це можуть виникати перебої. Але завтра, у суботу, 6 вересня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують. 

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Читайте також:

Споживання зросло

Станом на ранок споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Воно було на тому ж рівні, що в той самий час попереднього дня – у четверг. У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі побудують малу атомну електростанцію. Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін натякнув про удари по українській енергетиці.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
