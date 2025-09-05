Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:43
Отключения электроэнергии в Одессе 6 сентября не ожидаются
Ночная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Энергосистема Украины до сих пор восстанавливается после российских ракетно-дронных атак. Из-за этого могут возникать перебои. Но завтра, в субботу, 6 сентября, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Читайте также:

Потребление выросло

По состоянию на утро потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Оно было на том же уровне, что в то же время предыдущего дня - в четверг. В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в Польше построят малую атомную электростанцию. Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин намекнул об ударах по украинской энергетике.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
