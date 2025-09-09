В Одессе 9 сентября будут отключать свет из-за ремонта

Отключения света в Одессе — каких улиц коснется
Сегодня, 9 сентября, снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.
Работы до 17:00.
- Атамана Головатого, 24-145,
- Донецкая, 1/1-25,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Александра Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклонная, 17/1,
- Наливная, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Чайкова, 1-71,
- Атамана Чепиги, 33,35,104,
- Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123-135,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилева, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10,11,11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50, 52а, 69-95,
- Греческая, 35,
- Дидрихсона, 15-29,
- Дюковская, 4,
- Европейская, 24,26,
- Караванского Святослава, 40-47,
- Колонтаевская, 34-53,
- Скосная, 1-68, 74/корп.76,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Преображенская, 27,40,42,
- Ришельевская, 11,
- Раскидайловская, 40-65,
- Средняя, 38-59,
- Строкатой Нины, 16А-40,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- пл. Соборная, 1,
- переулок Луценко Ивана, 12,
- переулок Нечипоренко, 2,
- переулок Поперечный, 1-17а,
- переулок Красный, 1,7А,7Б,9,11,
- спуск Олейника Степана, 3-12.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- 1 линия Вильямса 43, 19/1,
- Березанская, 3/корп.12,
- Бернардацци, 3-8а,
- Академика Вернадского, 18-51А,
- Дача Ковалевского, 72-136А,
- Китобойная, 6,18-51а,70,74,92а,
- Куприна, 50-54б,
- Максишко Дениса, 28-38Б,
- Одесской общины, 4К,
- Педагогическая, 21.
Работы до 17:00.
- Планетная, 38а,38б,
- Садовского, 1-47Б,
- Саксаганского, 1-35,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 17-17в,19,31, 33а,
- Шелухина Сергея, 1А-33А,
- Марии Демченко 5-я Линия, 30,38,
- Марии Демченко 6-я Линия, 38,
- переулок 1-й Амундсена, 1-24б,
- переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а,
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,
- переулок Амундсена, 2/корп.4,
- переулок Ванный, 12,
- переулок Водный, 1-21,
- переулок Карпенко-Карого, 2-21,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок Кордонный, 1А-17б,
- переулок Кричевского Василия, 2-7А,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Чубинского Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, что эксперты советуют готовиться к тяжелой осени. Также мы сообщали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы.
