Отключения света в Одессе — каких улиц коснется

Отключения света в Одессе — каких улиц коснется

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:23
В Одессе 9 сентября будут отключать свет из-за ремонта
Энергетик ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 сентября, снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.

Работы до 17:00.

  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклонная, 17/1,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Атамана Чепиги, 33,35,104,
  • Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123-135,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10,11,11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50, 52а, 69-95,
  • Греческая, 35,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • Дюковская, 4,
  • Европейская, 24,26,
  • Караванского Святослава, 40-47,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Скосная, 1-68, 74/корп.76,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Преображенская, 27,40,42,
  • Ришельевская, 11,
  • Раскидайловская, 40-65,
  • Средняя, 38-59,
  • Строкатой Нины, 16А-40,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • пл. Соборная, 1,
  • переулок Луценко Ивана, 12,
  • переулок Нечипоренко, 2,
  • переулок Поперечный, 1-17а,
  • переулок Красный, 1,7А,7Б,9,11,
  • спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • 1 линия Вильямса 43, 19/1,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Бернардацци, 3-8а,
  • Академика Вернадского, 18-51А,
  • Дача Ковалевского, 72-136А,
  • Китобойная, 6,18-51а,70,74,92а,
  • Куприна, 50-54б,
  • Максишко Дениса, 28-38Б,
  • Одесской общины, 4К,
  • Педагогическая, 21.

Работы до 17:00.

  • Планетная, 38а,38б,
  • Садовского, 1-47Б,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 17-17в,19,31, 33а,
  • Шелухина Сергея, 1А-33А,
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30,38,
  • Марии Демченко 6-я Линия, 38,
  • переулок 1-й Амундсена, 1-24б,
  • переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,
  • переулок Амундсена, 2/корп.4,
  • переулок Ванный, 12,
  • переулок Водный, 1-21,
  • переулок Карпенко-Карого, 2-21,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1А-17б,
  • переулок Кричевского Василия, 2-7А,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский, 1а-8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Чубинского Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что эксперты советуют готовиться к тяжелой осени. Также мы сообщали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
