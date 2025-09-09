В Одессе 9 сентября будут отключать свет из-за ремонта

Энергетик ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 сентября, снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я линия 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22,

4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,

9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.

Работы до 17:00.

Атамана Головатого, 24-145,

Донецкая, 1/1-25,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Александра Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наклонная, 17/1,

Наливная, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Южная, 8,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174,

Чайкова, 1-71,

Атамана Чепиги, 33,35,104,

Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123-135,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилева, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 10,11,11А, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 70,

Балковская, 50, 52а, 69-95,

Греческая, 35,

Дидрихсона, 15-29,

Дюковская, 4,

Европейская, 24,26,

Караванского Святослава, 40-47,

Колонтаевская, 34-53,

Скосная, 1-68, 74/корп.76,

Кузьмина Тараса, 34-49,

Преображенская, 27,40,42,

Ришельевская, 11,

Раскидайловская, 40-65,

Средняя, 38-59,

Строкатой Нины, 16А-40,

пл. Веры Холодной, 1,3,

пл. Соборная, 1,

переулок Луценко Ивана, 12,

переулок Нечипоренко, 2,

переулок Поперечный, 1-17а,

переулок Красный, 1,7А,7Б,9,11,

спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

1 линия Вильямса 43, 19/1,

Березанская, 3/корп.12,

Бернардацци, 3-8а,

Академика Вернадского, 18-51А,

Дача Ковалевского, 72-136А,

Китобойная, 6,18-51а,70,74,92а,

Куприна, 50-54б,

Максишко Дениса, 28-38Б,

Одесской общины, 4К,

Педагогическая, 21.

Работы до 17:00.

Планетная, 38а,38б,

Садовского, 1-47Б,

Саксаганского, 1-35,

Черниговская, 1-24,

Чикаленко Евгения, 17-17в,19,31, 33а,

Шелухина Сергея, 1А-33А,

Марии Демченко 5-я Линия, 30,38,

Марии Демченко 6-я Линия, 38,

переулок 1-й Амундсена, 1-24б,

переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а,

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13,

переулок Амундсена, 2/корп.4,

переулок Ванный, 12,

переулок Водный, 1-21,

переулок Карпенко-Карого, 2-21,

переулок Климовича, 2-8,

переулок Кордонный, 1А-17б,

переулок Кричевского Василия, 2-7А,

переулок Славы, 4-10,

переулок Черниговский, 1а-8,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок Чубинского Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что эксперты советуют готовиться к тяжелой осени. Также мы сообщали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы.