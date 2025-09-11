Блэкауты в Одессе 2025 — как люди готовятся к возможным отключениям света

Дом без света во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

После новых атак России на энергетическую инфраструктуру в Черноморске, что не так далеко от Одессы, горожане снова заговорили о возможных блэкаутах. Прошедшие зимы показали, насколько уязвимой может быть энергосистема страны и как трудно людям жить без света, тепла и связи.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, готовы ли они к возможным блэкаутам и как готовятся к ним.

Отключение света

Люди, которые уже имели опыт отключений, теперь по-разному оценивают свою готовность. Кто-то заранее позаботился о генераторах и запасах, другие же признают, что снова могут оказаться перед вызовом неподготовленными.

"Вай-фай у нас готов, свет частично, ну и есть повербанк. Морально уже также готовы к темноте", — рассказывает Алиса.

Одесситка Алиса об отключении света. Фото: Новини.LIVE

После нескольких тяжелых зим одесситы уже привыкли к мысли, что блэкаут может наступить в любой момент. Хотя технических средств под рукой немного, даже повербанк и запас свечей могут дать ощущение контроля.

"Конечно, уже за три года готовы. Все есть, для этого уже все есть, насобирали за это время, и повербанк, и генератор. Главное, чтобы меньше летало. А к отключениям можно подготовиться", — говорит Елена.

Местная жительница Елена о готовности к блэкаутам. Фото: Новини.LIVE

Как готовиться к блэкаутам

С началом нового учебного года в Одессу переехало много студентов из региона, которые отмечают о своей неготовности к отключениям света. Так, например, Виктория ранее имела полный набор для выживания во время темноты, но сейчас придется все начинать сначала. Однако опыт, который уже есть, помогает сохранять спокойствие.

"Нет, мы только переехали, поэтому к этому мы сейчас не готовы. Но была такая ситуация, когда у нас были блэкауты в области, и да, мы покупали и повербанк, и воду закупали, то есть все-все-все делали. И это, действительно, помогало. А сейчас мы как-то еще не готовы", — делится Виктория.

Одесситка Виктория об отключении электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Некоторые признаются, что имеют только базовые вещи на случай блэкаута, но не делают масштабных запасов. Главное — не паниковать, ведь постоянно жить в ожидании темноты сложно. Однако даже небольшая подготовка может помочь пережить первые часы отключения.

"Повербанк есть, там какие-то лампы, работающие от аккумуляторов также есть. Но чтобы прям готовиться, то еще нет", — говорит Амина.

Местная жительница Амина о подготовке к блэкаутам. Фото: Новини.LIVE

Третья зима без света

Некоторые относятся к тем, кто воспринимает ситуацию с определенным философским спокойствием. Галина говорит, что уже знает, как действовать в темноте, и не видит смысла волноваться заранее. Жизнь научила приспосабливаться к самым сложным условиям. Несмотря на усталость от войны, женщина убеждена: украинцы и на этот раз выстоят.

"Да уже переживали тот блэкаут, поэтому ничего нового не будет. Повербанк есть, свечи, фонарики, все будет хорошо. Не хочу, но если будет, то будет, ничего, переживем", — уверена Галина.

Одесситка Галина о третьей зиме без света. Фото: Новини.LIVE

Родители с детьми отмечают, что прежде всего переживают за обучение и быт семьи. Без света трудно организовать учебный процесс и обеспечить детей необходимым. Поэтому главное сейчас — сделать запасы и подумать о детях.

"Я думаю, одесситы не готовы к этому. У нас повербанк, конечно, есть, ведь у меня двое школьников. Надо запасаться этими приборами", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга о подготовке к отключениям семьи с детьми. Фото: Новини.LIVE

Именно в таких реалиях живут миллионы украинцев. Люди привыкли, что надо иметь запасной план на случай темноты. Хотя никакие приборы не могут полностью заменить электроэнергию, они помогают пройти сложные времена. И хоть подготовка не всегда идеальна, главное — быть готовым морально.

