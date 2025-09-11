Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовые отключения — у кого из одесситов сегодня не будет света

Массовые отключения — у кого из одесситов сегодня не будет света

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:51
Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса и сроки
Энергетик на электровышке. Фото: ДТЭК

Сегодня, 11 сентября, в Одессе снова будут выключать свет, ведь энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение одесситам планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Выставочная, 14-32,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Керченская, 27-47, 36-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • И. Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 18,
  • Наклонная, 1-59, 2-56, 174,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й, 2-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52 .

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
  • Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
  • Дюковская, 4,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Косая, 1-76,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • 40-65, Раскидайловская,
  • Средняя, 38-59,
  • переулок Поперечный, 1-17а,
  • спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • 1 линия Вильямса 43, 19/1,
  • Академическая, 47а,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Академика Вернадского, 18-51А,
  • Дача Ковалевского,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54б,
  • Максишко Дениса, 28-38Б,
  • Педагогическая, 21,
  • Садовского, 1-47Б,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
  • Шелухина Сергея, 25А, 27,
  • Марии Демченко, 5-я Линия, 30, 38,
  • Марии Демченко, 6-я Линия, 38,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок Амундсена, 2/4,
  • переулок Водный, 2-21,
  • переулок Карпенко-Карого, 2-21,
  • переулок Черниговский, 1а.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что правительство обновило условия выплаты премий учителям. Также мы писали о том, какое имущество нельзя передать по наследству.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации