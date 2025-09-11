Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса и сроки

Энергетик на электровышке. Фото: ДТЭК

Сегодня, 11 сентября, в Одессе снова будут выключать свет, ведь энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение одесситам планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,

Бардаха, 12,

Большая Садовая,

Выставочная, 14-32,

Глаубермана,

Донецкая,

Керченская, 27-47, 36-62,

Кишиневская, 2-24,

О. Кошица,

Капитана Кузнецова, 3-14,

И. Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 23-68,

Южная, 8,

Южная дорога, 18,

Наклонная, 1-59, 2-56, 174,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11, 11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52 .

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 70,

Балковская, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,

Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,

Дюковская, 4,

Колонтаевская, 34-53,

Косая, 1-76,

Кузьмина Тараса, 34-49,

40-65, Раскидайловская,

Средняя, 38-59,

переулок Поперечный, 1-17а,

спуск Олейника Степана, 3-12.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

1 линия Вильямса 43, 19/1,

Академическая, 47а,

Березанская, 3/корп.12,

Академика Вернадского, 18-51А,

Дача Ковалевского,

Китобойная, 6,

Куприна, 50-54б,

Максишко Дениса, 28-38Б,

Педагогическая, 21,

Садовского, 1-47Б,

Саксаганского, 1-35,

Черниговская, 1-24,

Чикаленко Евгения, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,

Шелухина Сергея, 25А, 27,

Марии Демченко, 5-я Линия, 30, 38,

Марии Демченко, 6-я Линия, 38,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок Амундсена, 2/4,

переулок Водный, 2-21,

переулок Карпенко-Карого, 2-21,

переулок Черниговский, 1а.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

