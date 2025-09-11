Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса и сроки

Массовые отключения — у кого из одесситов сегодня не будет света
Сегодня, 11 сентября, в Одессе снова будут выключать свет, ведь энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение одесситам планируют до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Выставочная, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Керченская, 27-47, 36-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- И. Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 18,
- Наклонная, 1-59, 2-56, 174,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52 .
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
- Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- Дюковская, 4,
- Колонтаевская, 34-53,
- Косая, 1-76,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- 40-65, Раскидайловская,
- Средняя, 38-59,
- переулок Поперечный, 1-17а,
- спуск Олейника Степана, 3-12.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- 1 линия Вильямса 43, 19/1,
- Академическая, 47а,
- Березанская, 3/корп.12,
- Академика Вернадского, 18-51А,
- Дача Ковалевского,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54б,
- Максишко Дениса, 28-38Б,
- Педагогическая, 21,
- Садовского, 1-47Б,
- Саксаганского, 1-35,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
- Шелухина Сергея, 25А, 27,
- Марии Демченко, 5-я Линия, 30, 38,
- Марии Демченко, 6-я Линия, 38,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок Амундсена, 2/4,
- переулок Водный, 2-21,
- переулок Карпенко-Карого, 2-21,
- переулок Черниговский, 1а.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
