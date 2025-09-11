Відключення світла в Одесі 11 вересня: адреси та терміни

Енергетик на електровежі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 вересня, в Одесі знову вимикатимуть світло, адже енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання одеситам планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,

Бардаха, 12,

Велика Садова,

Виставкова, 14-32,

Глаубермана,

Донецька,

Керченська, 27-47, 36-62,

Кишинівська, 2-24,

О. Кошиця,

Капітана Кузнецова, 3-14,

І. Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 23-68,

Південна, 8,

Південна дорога, 18,

Похила,1-59, 2-56, 174,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 2-118,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 70,

Балківська, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,

Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,

Дюковська, 4,

Колонтаївська, 34-53,

Скісна, 1-76,

Кузьміна Тараса, 34-49,

Розкидайлівська, 40-65,

Середня, 38-59,

пров. Поперечний, 1-17а,

узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса 43, 19/1,

Академічна, 47а,

Березанська, 3/корп.12,

Академіка Вернадського, 18-51А,

Дача Ковалевського,

Китобійна, 6,

Купріна, 50-54б,

Максишка Дениса, 28-38Б,

Педагогічна, 21,

Садовського, 1-47Б,

Саксаганського, 1-35,

Чернігівська, 1-24,

Чикаленка Євгена, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,

Шелухина Сергія, 25А, 27,

Марії Демченко, 5-а Лінія, 30, 38,

Марії Демченко, 6-а Лінія, 38,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. Амундсена, 2/4,

пров. Водний, 2-21,

пров. Карпенка-Карого, 2-21,

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уряд оновив умови виплати премій вчителям. Також ми писали про те, яке майно не можна передати у спадок.