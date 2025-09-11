Відключення світла в Одесі 11 вересня: адреси та терміни

Масові відключення — у кого з одеситів сьогодні немає світла
Сьогодні, 11 вересня, в Одесі знову вимикатимуть світло, адже енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання одеситам планують до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова,
- Виставкова, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецька,
- Керченська, 27-47, 36-62,
- Кишинівська, 2-24,
- О. Кошиця,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- І. Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 23-68,
- Південна, 8,
- Південна дорога, 18,
- Похила,1-59, 2-56, 174,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 70,
- Балківська, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
- Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- Дюковська, 4,
- Колонтаївська, 34-53,
- Скісна, 1-76,
- Кузьміна Тараса, 34-49,
- Розкидайлівська, 40-65,
- Середня, 38-59,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- узвіз Олійника Степана, 3-12.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
- Академічна, 47а,
- Березанська, 3/корп.12,
- Академіка Вернадського, 18-51А,
- Дача Ковалевського,
- Китобійна, 6,
- Купріна, 50-54б,
- Максишка Дениса, 28-38Б,
- Педагогічна, 21,
- Садовського, 1-47Б,
- Саксаганського, 1-35,
- Чернігівська, 1-24,
- Чикаленка Євгена, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
- Шелухина Сергія, 25А, 27,
- Марії Демченко, 5-а Лінія, 30, 38,
- Марії Демченко, 6-а Лінія, 38,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- пров. Амундсена, 2/4,
- пров. Водний, 2-21,
- пров. Карпенка-Карого, 2-21,
- пров. Чернігівський, 1а.
Роботи до 19:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
