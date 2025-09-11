Відео
Головна Одеса Масові відключення — у кого з одеситів сьогодні немає світла

Масові відключення — у кого з одеситів сьогодні немає світла

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 10:51
Відключення світла в Одесі 11 вересня: адреси та терміни
Енергетик на електровежі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 вересня, в Одесі знову вимикатимуть світло, адже енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання одеситам планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова,
  • Виставкова, 14-32,  
  • Глаубермана,
  • Донецька,
  • Керченська, 27-47, 36-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • О. Кошиця,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • І. Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 23-68,
  • Південна, 8,
  • Південна дорога, 18,
  • Похила,1-59, 2-56, 174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,  
  • вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.  

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 70,
  • Балківська, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
  • Дідріхсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
  • Дюковська, 4,
  • Колонтаївська, 34-53,
  • Скісна, 1-76,
  • Кузьміна Тараса, 34-49,
  • Розкидайлівська, 40-65,
  • Середня, 38-59,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • узвіз Олійника Степана, 3-12.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
  • Академічна, 47а,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Академіка Вернадського, 18-51А,
  • Дача Ковалевського,
  • Китобійна, 6,
  • Купріна, 50-54б,
  • Максишка Дениса, 28-38Б,
  • Педагогічна, 21,
  • Садовського, 1-47Б,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чикаленка Євгена, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
  • Шелухина Сергія, 25А, 27,
  • Марії Демченко, 5-а Лінія, 30, 38,
  • Марії Демченко, 6-а Лінія, 38,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • пров. Амундсена, 2/4,
  • пров. Водний, 2-21,
  • пров. Карпенка-Карого, 2-21,
  • пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 19:00. 

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що уряд оновив умови виплати премій вчителям. Також ми писали про те, яке майно не можна передати у спадок.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
