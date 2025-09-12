Що змінити в Одесі — опитування про проблеми міста

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це красиве місто з багатою історією, морською атмосферою та унікальною архітектурою. Її люблять за колорит, гумор, море й особливий ритм життя. Вона завжди приваблює туристів і залишається гордістю для місцевих жителів. Та, як і в кожному місті, за фасадом чарівності приховуються й проблеми: занедбані будівлі, нестача інклюзивної інфраструктури, мовні й культурні питання. Це виклики, які одесити бачать щодня і про які відверто говорять.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів та гостей міста, що саме, на їхню думку, варто змінити чи покращити.

В Одесі все добре

Є ті, хто не висуває до міста особливих претензій. Вони наголошують, що Одеса змінюється навіть зараз, у складний період, і вже зроблено чимало. Проблеми найчастіше зводяться до одного — обмеженого фінансування і воєнного стану, який уповільнює розвиток. Попри це, люди відзначають позитивні зрушення і з розумінням ставляться до того, що глобальні зміни відкладаються на мирний час.

"Нічого, мені все подобається. Ви ж розумієте, що це все упирається в кошти. Але дуже багато робиться і вже дуже багато зроблено. Ну, зараз війна, ми всі це розуміємо", — розповідає Інна.

Одеситка Інна розповідає про те, що їй все подобається в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Інша частина говорить про важливість емоційного життя міста. На їхню думку, Одесі потрібні не тільки ремонти чи нові об’єкти, а й заходи, які допомагають людям відволікатися від щоденних викликів війни. Прості зустрічі, концерти, виступи на вулицях здатні створити атмосферу єдності й полегшити сприйняття непростих реалій.

"Ну, я б зробила, напевно, можливо, якісь збори людей, де вони співають, танцюють, для того, щоб настрій мінявся і люди все ж таки могли переналаштовуватися на якісь нові виклики, таке більш життєве сприйняття цієї ситуації", — каже Олена.

Одеситка Олена про громадські ініціативи. Фото: Новини.LIVE

Архітектура і простір

Однією з найбільш болючих тем для Одеси залишається стан житлових будинків і архітектурних пам’яток. Місто славиться своєю історичною забудовою, але без належної реставрації чимало будівель занепадають. Люди порівнюють їхній стан із післявоєнними руїнами і вважають, що саме відновлення будинків повинно бути в пріоритеті. Це не лише про красу, а й про безпеку, адже пам’ятки стають аварійними.

"По-перше, треба відремонтувати будинки, які дуже багато стоять у такому стані, якби зі Другої світової війни з-під Сталінграда. У такому зруйнованому стані. Це в першу чергу", — зазначає Костянтин.

Одесит Костянтин про стан архітектури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Не менш важливим питанням є доступність. Одеса — морське місто, і саме пляжі формують її імідж. Люди відзначають, що приклади інклюзивних просторів вже є, але вони залишаються поодинокими. Хочеться бачити більше зручних і доступних пляжів та інших зон відпочинку, щоб місто було комфортним для всіх без винятку.

"В Одесі, мені здається, якщо в нас таке дуже морське місце, напевно, більш гарні пляжі, обладнання, щоб це було більш доступно. З прикладу в нас є гарний пляж, інклюзивний. І хотілося б, щоб насправді таких було ще більше. І, напевно, не тільки тоді вже пляжі, а додати більше інклюзивності в наше місто", — каже Ксенія.

Місцева жителька Ксенія про інклюзивність. Фото: Новини.LIVE

Схожа думка звучить і від гостей Одеси. Приїжджі відзначають, що місто має сильну привабливість, але водночас є проблеми, які впадають в око навіть туристам. Ідеться про архітектуру, яка поступово руйнується без реставрацій, а також про мовне питання, яке для когось залишається важливим у публічному просторі.

"Мені багато що подобається. Я не одеситка, але дуже часто сюди приїжджаю. Мені єдине, щоб змінити, це поменше російської мови. А так, загалом, все подобається. Напевно, стан архітектури все-таки бентежить, тому що багато що в плачевному стані розвалюється, тому що немає реставрацій", — розповідає Вікторія.

Туристка Вікторія ділиться враженнями від Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса залишається містом, яке люблять і в якому хочуть жити та відпочивати. Але навіть на тлі поваги до її унікальності люди бачать проблеми: старі будівлі потребують реставрації, інфраструктура має стати більш доступною, а культурне життя — жвавішим. Містяни вірять, що все це можливо реалізувати після перемоги, але вже сьогодні формують своє бачення майбутньої Одеси.

