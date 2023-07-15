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Майже 15 тисяч одеситів пройшли тестування на ВІЛ

15 липня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі проводять тестування на ВІЛ
Аналіз крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі за пів року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безоплатно пройти обстеження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У повідомленні йдеться, що за допомогою швидких тестів можна дізнатися свій ВІЛ-статус протягом 15 хвилин. 

"За шість місяців 2023 року в міських медзакладах Одеси тест на ВІЛ пройшли 14695 людей. Вперше було виявлено 338 випадків ВІЛ, з яких 95% пацієнтів вже взяті під медичне спостереження та отримують антиретровірусне лікування", — наголошують у мерії. 

Зазначимо, що тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В, С і сифіліс входить до гарантованого пакету первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Безоплатне обстеження на ВІЛ також проводиться у всіх міських лікарнях, консультативно-діагностичних центрах, пологових будинках та жіночих консультаціях Одеси.

Раніше ми писали, що згідно зі свіжим звітом ООН, існує можливість остаточно перемогти СНІД протягом наступних семи років за умови повного та своєчасного фінансування вже запущених програм боротьби з цим захворюванням. Найбільші досягнення в усуненні цього захворювання помічені на африканському континенті, де мешкає понад 60% ВІЛ-інфікованих у світі.

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