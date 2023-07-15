В Одессе проводят тестирование на ВИЧ

Анализ крови. Фото: pixabay

В Одессе за полгода провели более 14 тысяч тестов на ВИЧ. В настоящее время во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи города можно бесплатно пройти обследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В сообщении говорится, что с помощью скорых тестов можно узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут.

"За шесть месяцев 2023 года в городских медучреждениях Одессы тест на ВИЧ прошли 14695 человек. Впервые было выявлено 338 случаев ВИЧ, из которых 95% пациентов уже взяты под медицинское наблюдение и получают антиретровирусное лечение", — отмечают в мэрии.

Отметим, что тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В, С и сифилис входит в гарантированный пакет первичной медицинской помощи у семейного врача. Бесплатное обследование на ВИЧ также проводится во всех городских больницах, консультативно-диагностических центрах, роддомах и женских консультациях Одессы.

Ранее мы писали, что согласно свежему отчету ООН существует возможность окончательно победить СПИД в течение следующих семи лет при условии полного и своевременного финансирования уже запущенных программ борьбы с этим заболеванием. Наибольшие достижения в устранении этого заболевания отмечены на африканском континенте, где проживает более 60% ВИЧ-инфицированных в мире.