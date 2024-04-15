Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 15 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +23 °С вдень і +16 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Болград, Вилкове, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+15 °C, вдень +22...+24 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +10...+15 °C, вдень +21...+26 °C, на півдні до +30 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Сьогодні, 15 квітня, по всій Україні буде похмуро та дощитиме, крім південних областей. Там погода буде літньою — стовпчики термометрів підвищаться до +23…+25 °С. На сході повітря прогріється до +19...+21 °С, а в центральних, північних і західних областях буде трохи прохолодніше — +15...+18 °С .

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів, NASA 15 років тому запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), місія якого полягає у картографуванні місячної поверхні. Нещодавно цей апарат зробив цікаві знімки плаского космічного об'єкта.