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Почти лето — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

15 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня – 15 апреля.
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 15 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +23 °С днем и +16 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Болград, Вилково, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +13...+15 °C, днем +22...+24 °C.
Почти лето синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +10...+15 °C, днем +21...+26 °C, на юге до +30 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Почти лето синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля.

Сегодня, 15 апреля, по всей Украине будет пасмурно и дождливо, кроме южных областей. Там погода будет летней — столбики термометров повысятся до +23…+25 °С. На востоке воздух прогреется до +19...+21 °С, а в центральных, северных и западных областях будет немного прохладнее — +15...+18 °С.

Почти лето синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, сегодня человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы исследовать его поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов, NASA 15 лет назад запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), миссия которого состоит в картографировании лунной поверхности. Недавно этот аппарат сделал интересные снимки плоского космического объекта.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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