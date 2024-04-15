Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 15 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +23 °С днем и +16 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Болград, Вилково, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+15 °C, днем +22...+24 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью +10...+15 °C, днем +21...+26 °C, на юге до +30 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля.

Сегодня, 15 апреля, по всей Украине будет пасмурно и дождливо, кроме южных областей. Там погода будет летней — столбики термометров повысятся до +23…+25 °С. На востоке воздух прогреется до +19...+21 °С, а в центральных, северных и западных областях будет немного прохладнее — +15...+18 °С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, сегодня человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы исследовать его поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов, NASA 15 лет назад запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), миссия которого состоит в картографировании лунной поверхности. Недавно этот аппарат сделал интересные снимки плоского космического объекта.