Майже мільйон штрафу сплатить "Одесагаз-Постачання" за порушення законодавства
Товариство з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" сплатить 850 тис. гривень штрафу. Порушення зафіксовано у сфері законодавства та ліцензійних умов господарської діяльності.
Про це повідомляє державний регулятор НКРЕКП.
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Серед порушень, які знайшли під час перевірки "Одесагаз-Постачання", зокрема: невчасне повернення коштів споживачам, які переплатили гроші за надані послуги та неінформування регулятора щодо зміни адреси офіційного вебсайту компанії, а також зміни адреси для обслуговування клієнтів.
"Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, напередодні Нового року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "Одесагаз" на 255 тисяч гривень. Таку суму доведеться сплатити через порушення вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності.
Окрім "Одесагаз", штрафували ще "Рівнегаз" і "Чернігівгаз збут" на 850 тис. грн й 85 тис. грн відповідно. Одеському підприємству штраф виписали за такий список порушень:
- порушення інвестиційних програм;
- заборгованості перед "Нафтогазом" за поставлений газ;
- невідповідність витрат структурі тарифу;
- невиконання планів розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років;
- невідповідність між даними замовленої потужності та фактичним обсягом використання;
- незабезпечення проведення періодичної повірки (зокрема, демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлено для побутових потреб.
"Одесагаз" зобов'язали до 1 липня 2023 року встановити лічильники газу для населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках Та там, де природний газ використовується комплексно для опалення, підігріву води та приготування їжі.