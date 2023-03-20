Почти миллион штрафа оплатит "Одессагаз-Снабжение" за нарушение законодательства

Сумма штрафа должна быть уплачена в государственный бюджет Украины в 30-дневный срок

Общество с ограниченной ответственностью "Одессагаз-Снабжение" оплатит 850 тыс. гривен штрафа. Нарушения зафиксированы в сфере законодательства и лицензионных условий хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает государственный регулятор НКРЭКУ.

Среди нарушений, обнаруженных во время проверки "Одессагаз-Снабжение", в частности: несвоевременный возврат средств потребителям, которые переплатили деньги за предоставленные услуги и неинформирование регулятора об изменении адреса официального вебсайта компании, а также изменения адреса для обслуживания клиентов.

"Указанная сумма штрафа должна быть уплачена в Государственный бюджет Украины в 30-дневный срок со дня получения копии постановления", — говорится в сообщении.

Отметим, в канун Нового года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Одессагаз" на 255 тысяч гривен. Такую сумму придется уплатить из-за нарушений требований законодательства и лицензионных условий производства хозяйственной деятельности.

Кроме "Одессагаза", штрафовали еще "Ровногаз" и "Черниговгаз сбыт" на 850 тыс. грн и 85 тыс. грн соответственно. Одесскому предприятию штраф выписали за такой список нарушений:

нарушение инвестиционных программ;

задолженности перед "Нефтегазом" за поставленный газ;

несоответствие расходов структуре тарифа;

невыполнение планов развития газораспределительной системы на следующие 10 лет;

несоответствие между данными заказанной мощности и фактическим объемом использования;

необеспечение проведения периодической поверки (в частности, демонтажа, транспортировки, монтажа и ремонта) счетчиков газа, установленных для бытовых нужд.

"Одессагаз" обязали до 1 июля 2023 года установить счетчики газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах. Там, где природный газ используется комплексно для отопления, подогрева воды и приготовления пищи.