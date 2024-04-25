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Майже нічого не видно — синоптики попередили про погодні умови сьогодні в Одесі

25 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області на сьогодні, 25 квітня
В Одесі сьогодні буде густий туман. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у четвер, 25 квітня, залишиться свіжою та теплою. Температура повітря сягатиме +18 °C. Відмітимо, що на сьогодні в Одесі та області очікується густий туман, тож синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Температура вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.
Майже нічого не видно — синоптики попередили про погодні умови сьогодні в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +6...+11°С, вдень +16...+21°С, на півдні до +24°С.
  • Видимість на дорогах до 500м.
Майже нічого не видно — синоптики попередили про погодні умови сьогодні в Одесі - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 25 квітня

Погода в Україні сьогодні, 25 квітня, буде достатньо теплою, проте дощовою. Сьогодні прогнозуються опади у західних регіонах та у Сумській та Харківській областях. В інших частинах України опади не очікуються.

На заході України буде прохолодно, із температурою від +9 до +13 °C. На півночі температура коливатиметься від +17 до +22 °C. У центральних областях очікується від +20 до +23 °C, хоча на Вінниччині буде трохи прохолодніше, близько +17 °C. На сході прогнозують від +22 до +26 °C, а на півдні — від +18 до +24 °C. У Криму можлива до +26 °C.

Надалі має бути тепла погода, повітря прогріється приблизно від +15 °C до +22 °C, на сході до +24 °C до +26 °C.

Майже нічого не видно — синоптики попередили про погодні умови сьогодні в Одесі - фото 3
Прогноз погоди по Україні на 25 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. Такі тривалі опади вимивають з атмосфери пилок, через що метеостанції фіксують кольоровий дощ з жовтим відтінком з нерозчинним пилом, який не несе ніякої загрози організму людей.

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