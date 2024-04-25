Погода в Одессе и области на сегодня, 25 апреля

В Одессе сегодня будет туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в четверг, 25 апреля, останется свежей и теплой. Температура воздуха будет достигать +18 °C. Отметим, что на сегодняшний день в Одессе и области ожидается густой туман, поэтому синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Температура ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11°С, днем +16...+21°С, на юге до +24°С.

Видимость на дорогах до 500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 25 апреля

Погода в Украине сегодня, 25 апреля, будет достаточно теплой, но дождливой. Сегодня прогнозируются осадки в западных регионах и Сумской и Харьковской областях. В других частях Украины осадки не ожидаются.

На западе Украины будет прохладно с температурой от +9 до +13 °C. На севере температура колеблется от +17 до +22 °C. В центральных областях ожидается от +20 до +23 °C, хотя в Винницкой области будет немного прохладнее, около +17 °C. На востоке прогнозируют от +22 до +26 °C, а на юге - от +18 до +24 °C. В Крыму возможна до +26°C.

В дальнейшем должна быть теплая погода, воздух прогреется от +15 °C до +22 °C, на востоке до +24 °C до +26 °C.

Прогноз погоды по Украине на 25 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. Такие длительные осадки вымывают из атмосферы пыльцы, из-за чего метеостанции фиксируют цветной дождь с желтым оттенком с нерастворимой пылью, которая не несет никакой угрозы организму людей.