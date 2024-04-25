Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Почти ничего не видно – синоптики предупредили о погодных условиях сегодня в Одессе arrow

Почти ничего не видно – синоптики предупредили о погодных условиях сегодня в Одессе

25 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на сегодня, 25 апреля
В Одессе сегодня будет туман. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в четверг, 25 апреля, останется свежей и теплой. Температура воздуха будет достигать +18 °C. Отметим, что на сегодняшний день в Одессе и области ожидается густой туман, поэтому синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.
Практически ничего не видно — синоптики предупредили о погодных условиях сегодня в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+11°С, днем +16...+21°С, на юге до +24°С.
  • Видимость на дорогах до 500м.
Практически ничего не видно — синоптики предупредили о погодных условиях сегодня в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 25 апреля

Погода в Украине сегодня, 25 апреля, будет достаточно теплой, но дождливой. Сегодня прогнозируются осадки в западных регионах и Сумской и Харьковской областях. В других частях Украины осадки не ожидаются.

На западе Украины будет прохладно с температурой от +9 до +13 °C. На севере температура колеблется от +17 до +22 °C. В центральных областях ожидается от +20 до +23 °C, хотя в Винницкой области будет немного прохладнее, около +17 °C. На востоке прогнозируют от +22 до +26 °C, а на юге - от +18 до +24 °C. В Крыму возможна до +26°C.

В дальнейшем должна быть теплая погода, воздух прогреется от +15 °C до +22 °C, на востоке до +24 °C до +26 °C.

Практически ничего не видно — синоптики предупредили о погодных условиях сегодня в Одессе - фото 3
Прогноз погоды по Украине на 25 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. Такие длительные осадки вымывают из атмосферы пыльцы, из-за чего метеостанции фиксируют цветной дождь с желтым оттенком с нерастворимой пылью, которая не несет никакой угрозы организму людей.

погода
Одесса
непогода
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
опасность
температура воздуха
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри