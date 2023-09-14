Майже півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 14 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Ак. Вільямса,

вул. 1-а Проектована,

пров. 2-й Другої вулиці,

пров. 2-й Куликовський,

вул. Ак. Гаркавого,

вул. Бесарабська,

вул. Кап. Гаврікова,

вул. Лютнева,

вул. Новосельського,

вул. Овідіопольська,

вул. Проектуєма,

вул. Стеклова,

вул. Тираспольська,

вул. Тираспольське шосе,

вул. Умова,

пров. 8-13й Чорноморський,

вул. 8 Березня,

вул. Жевахова,

пров. 8-й Чорноморський,

вул. Жевахова гора,

вул. Локомотивна,

вул. Ак. Панкратової.

Де не буде світла до 20:00

вул. В. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кругова,

вул. Степова,

вул. Хутірська,

пров. 3-й Залізничний,

пров. 3-й Локомотивний,

вул. Балтська дор.,

вул. Залізнична,

вул. Лиманна,

пров. Лиманний,

вул. От. Головатого,

вул. От. Чепіги,

вул. Церковна,

вул. Ч. Козацтва.

Де не буде світла до 22:00

вул. Заболотного,

вул. Марсельська,

вул. С. Палія.

Зазначимо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а отже відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу стало простіше.