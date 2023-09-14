Майже півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
14 вересня 2023 11:20
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 14 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Читайте також:
Де не буде світла до 19:00
- вул. Ак. Вільямса,
- вул. 1-а Проектована,
- пров. 2-й Другої вулиці,
- пров. 2-й Куликовський,
- вул. Ак. Гаркавого,
- вул. Бесарабська,
- вул. Кап. Гаврікова,
- вул. Лютнева,
- вул. Новосельського,
- вул. Овідіопольська,
- вул. Проектуєма,
- вул. Стеклова,
- вул. Тираспольська,
- вул. Тираспольське шосе,
- вул. Умова,
- пров. 8-13й Чорноморський,
- вул. 8 Березня,
- вул. Жевахова,
- пров. 8-й Чорноморський,
- вул. Жевахова гора,
- вул. Локомотивна,
- вул. Ак. Панкратової.
Де не буде світла до 20:00
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кругова,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська,
- пров. 3-й Залізничний,
- пров. 3-й Локомотивний,
- вул. Балтська дор.,
- вул. Залізнична,
- вул. Лиманна,
- пров. Лиманний,
- вул. От. Головатого,
- вул. От. Чепіги,
- вул. Церковна,
- вул. Ч. Козацтва.
Де не буде світла до 22:00
- вул. Заболотного,
- вул. Марсельська,
- вул. С. Палія.
Зазначимо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а отже відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу стало простіше.