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Майже півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

14 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 14 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 19:00

  • вул. Ак. Вільямса,
  • вул. 1-а Проектована, 
  • пров. 2-й Другої вулиці, 
  • пров. 2-й Куликовський, 
  • вул. Ак. Гаркавого, 
  • вул. Бесарабська, 
  • вул. Кап. Гаврікова, 
  • вул. Лютнева, 
  • вул. Новосельського, 
  • вул. Овідіопольська, 
  • вул. Проектуєма, 
  • вул. Стеклова, 
  • вул. Тираспольська, 
  • вул. Тираспольське шосе, 
  • вул. Умова,
  • пров. 8-13й Чорноморський, 
  • вул. 8 Березня, 
  • вул. Жевахова, 
  • пров. 8-й Чорноморський, 
  • вул. Жевахова гора, 
  • вул. Локомотивна, 
  • вул. Ак. Панкратової. 

Де не буде світла до 20:00

  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська, 
  • пров. 3-й Залізничний, 
  • пров. 3-й Локомотивний, 
  • вул. Балтська дор., 
  • вул. Залізнична, 
  • вул. Лиманна, 
  • пров. Лиманний, 
  • вул. От. Головатого, 
  • вул. От. Чепіги, 
  • вул. Церковна,
  • вул. Ч. Козацтва.

Де не буде світла до 22:00

  • вул. Заболотного, 
  • вул. Марсельська, 
  • вул. С. Палія. 

Зазначимо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а отже відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу стало простіше.

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