Почти полсотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 14 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 19:00

ул. Ак. Вильямса,

ул. 1-я Проектируемая,

пров. 2-й Второй улицы,

пров. 2-й Куликовский,

ул. Ак. Горького,

ул. Бессарабский,

ул. Коп. Гаврикова,

ул. Февральская,

ул. Новосельского,

ул. Овидиопольская,

ул. Проектируемая,

ул. Стекловая,

ул. Тираспольская,

ул. Тираспольское шоссе,

ул. Условие,

пров. 8-13й Черноморский,

ул. 8 марта,

ул. Жевахова,

пров. 8-й Черноморский,

ул. Жеваховая гора,

ул. Локомотивная,

ул. Ак. Панкратовой.

Где не будет света до 20:00

ул. В. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Кругово,

ул. Степная,

ул. Хуторская,

пров. 3-й Железнодорожный,

пров. 3-й Локомотивный,

ул. Балтская взр.,

ул. Железнодорожная,

ул. Лиманная,

пров. Лиманный,

ул. Вот. Головатого,

ул. Вот. Чепиги,

ул. Церковная,

ул. Ч. Казачество.

Где не будет света до 22:00

ул. Заболотного,

ул. Марсельская,

ул. С. Палия.

Отметим, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.