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Почти полсотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

14 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Почти полсотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 14 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 19:00

  • ул. Ак. Вильямса,
  • ул. 1-я Проектируемая,
  • пров. 2-й Второй улицы,
  • пров. 2-й Куликовский,
  • ул. Ак. Горького,
  • ул. Бессарабский,
  • ул. Коп. Гаврикова,
  • ул. Февральская,
  • ул. Новосельского,
  • ул. Овидиопольская,
  • ул. Проектируемая,
  • ул. Стекловая,
  • ул. Тираспольская,
  • ул. Тираспольское шоссе,
  • ул. Условие,
  • пров. 8-13й Черноморский,
  • ул. 8 марта,
  • ул. Жевахова,
  • пров. 8-й Черноморский,
  • ул. Жеваховая гора,
  • ул. Локомотивная,
  • ул. Ак. Панкратовой.

Где не будет света до 20:00

  • ул. В. Ховкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Кругово,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская,
  • пров. 3-й Железнодорожный,
  • пров. 3-й Локомотивный,
  • ул. Балтская взр.,
  • ул. Железнодорожная,
  • ул. Лиманная,
  • пров. Лиманный,
  • ул. Вот. Головатого,
  • ул. Вот. Чепиги,
  • ул. Церковная,
  • ул. Ч. Казачество.

Где не будет света до 22:00

  • ул. Заболотного,
  • ул. Марсельская,
  • ул. С. Палия.

Отметим, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.

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