Почти полсотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
14 сентября 2023 11:20
Отключение света. Фото: google
Сегодня, 14 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 19:00
- ул. Ак. Вильямса,
- ул. 1-я Проектируемая,
- пров. 2-й Второй улицы,
- пров. 2-й Куликовский,
- ул. Ак. Горького,
- ул. Бессарабский,
- ул. Коп. Гаврикова,
- ул. Февральская,
- ул. Новосельского,
- ул. Овидиопольская,
- ул. Проектируемая,
- ул. Стекловая,
- ул. Тираспольская,
- ул. Тираспольское шоссе,
- ул. Условие,
- пров. 8-13й Черноморский,
- ул. 8 марта,
- ул. Жевахова,
- пров. 8-й Черноморский,
- ул. Жеваховая гора,
- ул. Локомотивная,
- ул. Ак. Панкратовой.
Где не будет света до 20:00
- ул. В. Ховкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Кругово,
- ул. Степная,
- ул. Хуторская,
- пров. 3-й Железнодорожный,
- пров. 3-й Локомотивный,
- ул. Балтская взр.,
- ул. Железнодорожная,
- ул. Лиманная,
- пров. Лиманный,
- ул. Вот. Головатого,
- ул. Вот. Чепиги,
- ул. Церковная,
- ул. Ч. Казачество.
Где не будет света до 22:00
- ул. Заболотного,
- ул. Марсельская,
- ул. С. Палия.
Отметим, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.