Майже пів тисячі мешканців Одещини гуляли вночі цими вихідними

Перевірка порушника комендантської години. Фото: Шпальта

Протягом останніх вихідних днів поліцейські Одеської області затримали 472 особи, які порушували обмеження комендантської години та перебували на вулицях та в інших громадських місцях. Це ускладнює роботу Сил безпеки й оборони України, зокрема контрдиверсійних заходів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Кожної ночі поліцейські патрулюють вулиці населених пунктів Одеської області, забезпечуючи правопорядок та дотримання обмежень, що встановлені в умовах воєнного стану. Лише протягом суботи та неділі було виявлено й перевірено 472 громадяни, які перебували на вулицях під час комендантської години. Поліцейські перевіряли їх документи, громадянство та проводили огляд багажу й транспортних засобів з метою виявлення заборонених предметів.

Загалом було складено 32 адміністративні протоколи за різні порушення, такі як керування транспортними засобами у стані сп'яніння, хуліганство, порушення правил керування та експлуатації транспорту, порушення правил захисту від шкідливого впливу шуму та інші.

Нагадуємо, на території Одеської області діє комендантська година з 24:00 до 05:00. Виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному домашньому оточенні.

Зазначимо, через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан. За понад рік війни його продовжували вже кілька разів. Літо 2023 не стало виключенням, адже війна досі триває. Відомо, що особливий правовий режим діятиме, як мінімум, до 18 серпня. Про які заборони та правила необхідно пам'ятати у цей період читайте в матеріалі.