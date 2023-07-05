Почти полтысячи жителей Одесчины гуляли ночью в эти выходные

Проверка нарушителя комендантского часа. Фото: Шпальта

В последние выходные дни полицейские Одесской области задержали 472 человека, которые нарушали ограничения комендантского часа и находились на улицах и в других общественных местах. Это усложняет работу Сил безопасности и обороны Украины, в частности, контрдиверсионных мер.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Каждую ночь полицейские патрулируют улицы населенных пунктов Одесской области, обеспечивая правопорядок и соблюдение ограничений, установленных в условиях военного положения. Только в течение субботы и воскресенья было обнаружено и проверено 472 гражданина, которые находились на улицах во время комендантского часа. Полицейские проверяли их документы, гражданство и проводили осмотр багажа и транспортных средств для выявления запрещенных предметов.

В общей сложности было составлено 32 административных протокола за различные нарушения, такие как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, хулиганство, нарушение правил управления и эксплуатации транспорта, нарушение правил защиты от вредного воздействия шума и другие.

Напомним, на территории Одесской области действует комендантский час с 24:00 до 05:00. Выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждан призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном домашнем окружении.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение. За год войны его продолжали уже несколько раз. Лето 2023 года не стало исключением, ведь война до сих пор продолжается. Известно, что особый правовой режим будет действовать как минимум до 18 августа. О каких запретах и правилах необходимо помнить в этот период читайте в материале.