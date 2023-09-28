Майже сотня вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 вересня, понад 70 вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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пров. 1-4 - й Амурський,

пров. 1-6 й Лазурний, 1,

пров. 2-й Ползунова,

вул. Аеродромна, 1,

вул. А.Бучми, 3- 29,

вул. Амурська, 1- 63,

вул. Ангарська, 1- 37,

вул. Бахчова, 1- 36Б,

вул. Бородінська, 48-153,

пров. Бородінський, 3- 9,

вул. Братська, 1- 14,

вул. В.Сосюри, 1-67,

вул. Горизонтальна, 1- 50,

вул. Дальницьке шосе, 3-156,

вул. Дунайська, 1-36,

вул. Зернова, 1-30,

вул. Злакова, 1А-31/2,

вул. Казанська, 1-25,

вул. Курганська, 1-20,

вул. Леонова, 1-62Б,

вул. Локальна, 1-15,

вул. Магістральна, 39-122,

вул. Макова, 1-78,

пров. Маковий, 2- 12,

вул. М. Аркаса, 47-164,

вул. Нескучна, 1-12А,

вул. Огородна, 101,

вул. Озерна, 1- 13,

вул. Патріотична, 45- 160,

вул. П. Лещенка, 2-107,

вул. Північна, 12А-188,

пров. Північний, 33- 47,

пров. Проточний, 1- 15,

вул. Санітарна, 1-37А,

вул. Сосюри, 41,

вул. Тираспольська, 28,

вул. Тираспольське шосе, 31-219,

вул. Учнівська, 1- 55Б,

вул. Черкаська, 1-28,

пров. Чернівецький, 1-20А,

вул. Чумацька, 4-110

вул. Фонтанська дорога, 143

вул. Буніна, 2- 22,

вул. В. Жуковського, 30-36,

пров. Віцеадмірала Жукова,2, 4 2/6, 4/23,

вул. Єврейська, 50-58,

вул. Канатна, 11/9-21,

вул. Пестеля, 6А, 6В

Де не буде світла до 18:00

пров. 4-й Деревообробний, 1- 117

вул. Воробйова, 5

Де не буде світла до 19:00

пров. 10-й Чорноморський, 1-20,

вул. Восьмого березня, 72- 103,

пров. 7-й Чорноморський,

пров. 1-9-й Чорноморський, 6- 18,

пров. Жевахова/8-й Чорноморський, 11

вул. Ак. Панкратової 1-31А,

вул. В. Хавкіна, 1- 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б- 58,

вул. Степова, 1- 31,

вул. Хутірська, 15- 71

вул. Академіка Глушка, 13- 15Б,

вул. Корольова Академіка, 72

просп. Свободи, 32, 36

Де не буде світла до 20:00

пров. 13-й Чорноморський, 1- 44,

пров. 8-й Чорноморський, 1- 54,

вул. Жевахова, 17- 61А,

вул. Жевахова гора, 81,

вул. Локомотивна, 1А- 27,

вул. Мічурина, 19, 19А,

вул. От. Головатого, 79-107,

вул. Хаджибейська дорога, 517, 523

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.