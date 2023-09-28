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Майже сотня вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес

28 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже сотня вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28 вересня, понад 70 вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 1-4 - й Амурський, 
  • пров. 1-6 й Лазурний, 1, 
  • пров. 2-й Ползунова, 
  • вул. Аеродромна, 1, 
  • вул. А.Бучми, 3- 29, 
  • вул. Амурська, 1- 63, 
  • вул. Ангарська, 1- 37, 
  • вул. Бахчова, 1- 36Б, 
  • вул. Бородінська, 48-153, 
  • пров. Бородінський, 3- 9, 
  • вул. Братська, 1- 14, 
  • вул. В.Сосюри, 1-67, 
  • вул. Горизонтальна, 1- 50, 
  • вул. Дальницьке шосе, 3-156, 
  • вул. Дунайська, 1-36,
  • вул. Зернова, 1-30, 
  • вул. Злакова, 1А-31/2, 
  • вул. Казанська, 1-25, 
  • вул. Курганська, 1-20, 
  • вул. Леонова, 1-62Б, 
  • вул. Локальна, 1-15, 
  • вул. Магістральна, 39-122, 
  • вул. Макова, 1-78, 
  • пров. Маковий, 2- 12, 
  • вул. М. Аркаса, 47-164, 
  • вул. Нескучна, 1-12А, 
  • вул. Огородна, 101, 
  • вул. Озерна, 1- 13, 
  • вул. Патріотична, 45- 160, 
  • вул. П. Лещенка, 2-107, 
  • вул. Північна, 12А-188, 
  • пров. Північний, 33- 47, 
  • пров. Проточний, 1- 15, 
  • вул. Санітарна, 1-37А, 
  • вул. Сосюри, 41, 
  • вул. Тираспольська, 28, 
  • вул. Тираспольське шосе, 31-219, 
  • вул. Учнівська, 1- 55Б, 
  • вул. Черкаська, 1-28, 
  • пров. Чернівецький, 1-20А, 
  • вул. Чумацька, 4-110 
  • вул. Фонтанська дорога, 143 
  • вул. Буніна, 2- 22, 
  • вул. В. Жуковського, 30-36, 
  • пров. Віцеадмірала Жукова,2, 4 2/6, 4/23, 
  • вул. Єврейська, 50-58, 
  • вул. Канатна, 11/9-21, 
  • вул. Пестеля, 6А, 6В

Де не буде світла до 18:00

  • пров. 4-й Деревообробний, 1- 117 
  • вул. Воробйова, 5

Де не буде світла до 19:00

  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20, 
  • вул. Восьмого березня, 72- 103, 
  • пров. 7-й Чорноморський, 
  • пров. 1-9-й Чорноморський, 6- 18, 
  • пров. Жевахова/8-й Чорноморський, 11 
  • вул. Ак. Панкратової 1-31А, 
  • вул. В. Хавкіна, 1- 31,
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б- 58, 
  • вул. Степова, 1- 31, 
  • вул. Хутірська, 15- 71 
  • вул. Академіка Глушка, 13- 15Б, 
  • вул. Корольова Академіка, 72 
  • просп. Свободи, 32, 36

Де не буде світла до 20:00

  • пров. 13-й Чорноморський, 1- 44, 
  • пров. 8-й Чорноморський, 1- 54, 
  • вул. Жевахова, 17- 61А, 
  • вул. Жевахова гора, 81, 
  • вул. Локомотивна, 1А- 27, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А, 
  • вул. От. Головатого, 79-107, 
  • вул. Хаджибейська дорога, 517, 523

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

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