Майже сотня вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес
28 вересня 2023 11:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 вересня, понад 70 вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- пров. 1-4 - й Амурський,
- пров. 1-6 й Лазурний, 1,
- пров. 2-й Ползунова,
- вул. Аеродромна, 1,
- вул. А.Бучми, 3- 29,
- вул. Амурська, 1- 63,
- вул. Ангарська, 1- 37,
- вул. Бахчова, 1- 36Б,
- вул. Бородінська, 48-153,
- пров. Бородінський, 3- 9,
- вул. Братська, 1- 14,
- вул. В.Сосюри, 1-67,
- вул. Горизонтальна, 1- 50,
- вул. Дальницьке шосе, 3-156,
- вул. Дунайська, 1-36,
- вул. Зернова, 1-30,
- вул. Злакова, 1А-31/2,
- вул. Казанська, 1-25,
- вул. Курганська, 1-20,
- вул. Леонова, 1-62Б,
- вул. Локальна, 1-15,
- вул. Магістральна, 39-122,
- вул. Макова, 1-78,
- пров. Маковий, 2- 12,
- вул. М. Аркаса, 47-164,
- вул. Нескучна, 1-12А,
- вул. Огородна, 101,
- вул. Озерна, 1- 13,
- вул. Патріотична, 45- 160,
- вул. П. Лещенка, 2-107,
- вул. Північна, 12А-188,
- пров. Північний, 33- 47,
- пров. Проточний, 1- 15,
- вул. Санітарна, 1-37А,
- вул. Сосюри, 41,
- вул. Тираспольська, 28,
- вул. Тираспольське шосе, 31-219,
- вул. Учнівська, 1- 55Б,
- вул. Черкаська, 1-28,
- пров. Чернівецький, 1-20А,
- вул. Чумацька, 4-110
- вул. Фонтанська дорога, 143
- вул. Буніна, 2- 22,
- вул. В. Жуковського, 30-36,
- пров. Віцеадмірала Жукова,2, 4 2/6, 4/23,
- вул. Єврейська, 50-58,
- вул. Канатна, 11/9-21,
- вул. Пестеля, 6А, 6В
Де не буде світла до 18:00
- пров. 4-й Деревообробний, 1- 117
- вул. Воробйова, 5
Де не буде світла до 19:00
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- вул. Восьмого березня, 72- 103,
- пров. 7-й Чорноморський,
- пров. 1-9-й Чорноморський, 6- 18,
- пров. Жевахова/8-й Чорноморський, 11
- вул. Ак. Панкратової 1-31А,
- вул. В. Хавкіна, 1- 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б- 58,
- вул. Степова, 1- 31,
- вул. Хутірська, 15- 71
- вул. Академіка Глушка, 13- 15Б,
- вул. Корольова Академіка, 72
- просп. Свободи, 32, 36
Де не буде світла до 20:00
- пров. 13-й Чорноморський, 1- 44,
- пров. 8-й Чорноморський, 1- 54,
- вул. Жевахова, 17- 61А,
- вул. Жевахова гора, 81,
- вул. Локомотивна, 1А- 27,
- вул. Мічурина, 19, 19А,
- вул. От. Головатого, 79-107,
- вул. Хаджибейська дорога, 517, 523
Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.