Почти сотня улиц в Одессе останется без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 сентября, более 70 улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

пров. 1-4-й Амурский,

пров. 1-6 и Лазурный, 1,

пров. 2-й Ползунова,

ул. Аэродромная, 1,

ул. А.Бучмы, 3-29,

ул. Амурская, 1-63,

ул. Ангарская, 1-37,

ул. Бахчева, 1-36Б,

ул. Бородинская, 48-153,

пров. Бородинский, 3-9,

ул. Братская, 1-14,

ул. В.Сосюры, 1-67,

ул. Горизонтальная, 1-50,

ул. Дальническое шоссе, 3-156,

ул. Дунайская, 1-36,

ул. Зерновая, 1-30,

ул. Злакова, 1А-31/2,

ул. Казанская, 1-25,

ул. Курганская, 1-20,

ул. Леонова, 1-62Б,

ул. Локально, 1-15,

ул. Магистральная, 39-122,

ул. Маковая, 1-78,

пров. Маковый, 2-12,

ул. М. Аркаса, 47-164,

ул. Нескучно, 1-12А,

ул. Огородная, 101,

ул. Озерная, 1-13,

ул. Патриотическая, 45-160,

ул. П. Лещенко, 2-107,

ул. Северная, 12А-188,

пров. Северный, 33-47,

пров. Проточный, 1-15,

ул. Санитарно, 1-37А,

ул. Сосюры, 41,

ул. Тираспольская, 28,

ул. Тираспольское шоссе, 31-219,

ул. Ученическая, 1-55Б,

ул. Черкасская, 1-28,

пров. Черновицкий, 1-20А,

ул. Чуматька, 4-110

ул. Фонтанская дорога, 143

ул. Бунина, 2-22,

ул. В. Жуковского, 30-36,

пров. Вицеадмирала Жукова,2, 4 2/6, 4/23,

ул. Еврейская, 50-58,

ул. Канатная, 11/9-21,

ул. Пестеля, 6А, 6В

Где не будет света до 18:00

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117

ул. Воробьева, 5

Где не будет света до 19:00

пров. 10-й Черноморский, 1-20,

ул. Восьмого марта, 72-103,

пров. 7-й Черноморский,

пров. 1-9-й Черноморский, 6-18,

пров. Жевахова/8-й Черноморский, 11

ул. Ак. Панкратовой 1-31А,

ул. В. Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская, 15-71

ул. Академика Глушко, 13-15Б,

ул. Королева Академика, 72

просп. Свободы, 32, 36

Где не будет света до 20:00

пров. 13-й Черноморский, 1-44,

пров. 8-й Черноморский, 1-54,

ул. Жевахова, 17-61А,

ул. Жеваховая гора, 81,

ул. Локомотивная, 1А-27,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Вот. Головатого, 79-107,

ул. Хаджибейская дорога, 517, 523

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.