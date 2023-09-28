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Почти сотня улиц в Одессе останется без света: список адресов

28 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Почти сотня улиц в Одессе останется без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 28 сентября, более 70 улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 1-4-й Амурский,
  • пров. 1-6 и Лазурный, 1,
  • пров. 2-й Ползунова,
  • ул. Аэродромная, 1,
  • ул. А.Бучмы, 3-29,
  • ул. Амурская, 1-63,
  • ул. Ангарская, 1-37,
  • ул. Бахчева, 1-36Б,
  • ул. Бородинская, 48-153,
  • пров. Бородинский, 3-9,
  • ул. Братская, 1-14,
  • ул. В.Сосюры, 1-67,
  • ул. Горизонтальная, 1-50,
  • ул. Дальническое шоссе, 3-156,
  • ул. Дунайская, 1-36,
  • ул. Зерновая, 1-30,
  • ул. Злакова, 1А-31/2,
  • ул. Казанская, 1-25,
  • ул. Курганская, 1-20,
  • ул. Леонова, 1-62Б,
  • ул. Локально, 1-15,
  • ул. Магистральная, 39-122,
  • ул. Маковая, 1-78,
  • пров. Маковый, 2-12,
  • ул. М. Аркаса, 47-164,
  • ул. Нескучно, 1-12А,
  • ул. Огородная, 101,
  • ул. Озерная, 1-13,
  • ул. Патриотическая, 45-160,
  • ул. П. Лещенко, 2-107,
  • ул. Северная, 12А-188,
  • пров. Северный, 33-47,
  • пров. Проточный, 1-15,
  • ул. Санитарно, 1-37А,
  • ул. Сосюры, 41,
  • ул. Тираспольская, 28,
  • ул. Тираспольское шоссе, 31-219,
  • ул. Ученическая, 1-55Б,
  • ул. Черкасская, 1-28,
  • пров. Черновицкий, 1-20А,
  • ул. Чуматька, 4-110
  • ул. Фонтанская дорога, 143
  • ул. Бунина, 2-22,
  • ул. В. Жуковского, 30-36,
  • пров. Вицеадмирала Жукова,2, 4 2/6, 4/23,
  • ул. Еврейская, 50-58,
  • ул. Канатная, 11/9-21,
  • ул. Пестеля, 6А, 6В

Где не будет света до 18:00

  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117
  • ул. Воробьева, 5

Где не будет света до 19:00

  • пров. 10-й Черноморский, 1-20,
  • ул. Восьмого марта, 72-103,
  • пров. 7-й Черноморский,
  • пров. 1-9-й Черноморский, 6-18,
  • пров. Жевахова/8-й Черноморский, 11
  • ул. Ак. Панкратовой 1-31А,
  • ул. В. Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71
  • ул. Академика Глушко, 13-15Б,
  • ул. Королева Академика, 72
  • просп. Свободы, 32, 36

Где не будет света до 20:00

  • пров. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пров. 8-й Черноморский, 1-54,
  • ул. Жевахова, 17-61А,
  • ул. Жеваховая гора, 81,
  • ул. Локомотивная, 1А-27,
  • ул. Мичурина, 19, 19А,
  • ул. Вот. Головатого, 79-107,
  • ул. Хаджибейская дорога, 517, 523

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

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