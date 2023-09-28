Почти сотня улиц в Одессе останется без света: список адресов
28 сентября 2023 11:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 сентября, более 70 улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- пров. 1-4-й Амурский,
- пров. 1-6 и Лазурный, 1,
- пров. 2-й Ползунова,
- ул. Аэродромная, 1,
- ул. А.Бучмы, 3-29,
- ул. Амурская, 1-63,
- ул. Ангарская, 1-37,
- ул. Бахчева, 1-36Б,
- ул. Бородинская, 48-153,
- пров. Бородинский, 3-9,
- ул. Братская, 1-14,
- ул. В.Сосюры, 1-67,
- ул. Горизонтальная, 1-50,
- ул. Дальническое шоссе, 3-156,
- ул. Дунайская, 1-36,
- ул. Зерновая, 1-30,
- ул. Злакова, 1А-31/2,
- ул. Казанская, 1-25,
- ул. Курганская, 1-20,
- ул. Леонова, 1-62Б,
- ул. Локально, 1-15,
- ул. Магистральная, 39-122,
- ул. Маковая, 1-78,
- пров. Маковый, 2-12,
- ул. М. Аркаса, 47-164,
- ул. Нескучно, 1-12А,
- ул. Огородная, 101,
- ул. Озерная, 1-13,
- ул. Патриотическая, 45-160,
- ул. П. Лещенко, 2-107,
- ул. Северная, 12А-188,
- пров. Северный, 33-47,
- пров. Проточный, 1-15,
- ул. Санитарно, 1-37А,
- ул. Сосюры, 41,
- ул. Тираспольская, 28,
- ул. Тираспольское шоссе, 31-219,
- ул. Ученическая, 1-55Б,
- ул. Черкасская, 1-28,
- пров. Черновицкий, 1-20А,
- ул. Чуматька, 4-110
- ул. Фонтанская дорога, 143
- ул. Бунина, 2-22,
- ул. В. Жуковского, 30-36,
- пров. Вицеадмирала Жукова,2, 4 2/6, 4/23,
- ул. Еврейская, 50-58,
- ул. Канатная, 11/9-21,
- ул. Пестеля, 6А, 6В
Где не будет света до 18:00
- пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117
- ул. Воробьева, 5
Где не будет света до 19:00
- пров. 10-й Черноморский, 1-20,
- ул. Восьмого марта, 72-103,
- пров. 7-й Черноморский,
- пров. 1-9-й Черноморский, 6-18,
- пров. Жевахова/8-й Черноморский, 11
- ул. Ак. Панкратовой 1-31А,
- ул. В. Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10Б-58,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская, 15-71
- ул. Академика Глушко, 13-15Б,
- ул. Королева Академика, 72
- просп. Свободы, 32, 36
Где не будет света до 20:00
- пров. 13-й Черноморский, 1-44,
- пров. 8-й Черноморский, 1-54,
- ул. Жевахова, 17-61А,
- ул. Жеваховая гора, 81,
- ул. Локомотивная, 1А-27,
- ул. Мичурина, 19, 19А,
- ул. Вот. Головатого, 79-107,
- ул. Хаджибейская дорога, 517, 523
Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.