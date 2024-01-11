Майже усі райони Одеси залишилися без води — адреси
11 січня 2024 13:20
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
Сьогодні, 8 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де немає води
- пров. Деревообробний — усі будинки;
- вул. Радіальна — усі будинки;
- вул. Іспанська — усі будинки;
- вул. Вітчизняна — усі будинки;
- вул. Михайла Грушевського — усі будинки;
- вул. Пестеля — усі будинки;
- вул. Самодіяльності — усі будинки;
- вул. Промислова — усі будинки;
- просп. Зелений — усі будинки;
- вул. Паркова — усі будинки;
- вул. Новощіпний ряд — усі будинки;
- вул. Водопроводна — усі будинки;
- просп. Небесної сотні — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Левітана — усі будинки;
- просп. Академіка Глушка — усі будинки;
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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