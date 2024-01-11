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Майже усі райони Одеси залишилися без води — адреси

11 січня 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Майже усі райони Одеси залишилися без води — адреси
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. Деревообробний — усі будинки;
  • вул. Радіальна — усі будинки;
  • вул. Іспанська —  усі будинки;
  • вул. Вітчизняна — усі будинки;
  • вул. Михайла Грушевського — усі будинки;
  • вул. Пестеля — усі будинки;
  • вул. Самодіяльності — усі будинки;
  • вул. Промислова — усі будинки;
  • просп. Зелений — усі будинки;
  • вул. Паркова — усі будинки;
  • вул. Новощіпний ряд — усі будинки;
  • вул. Водопроводна — усі будинки;
  • просп. Небесної сотні — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • вул. Левітана — усі будинки;
  • просп. Академіка Глушка — усі будинки;

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.

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аварія
Одеська область
водопостачання
вода
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