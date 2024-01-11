Почти все районы Одессы остались без воды — адреса
11 января 2024 13:20
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
Сегодня, 8 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Читайте также:
Где нет воды
- пер. Деревообрабатывающий — все дома;
- ул. Радиальная — все дома;
- ул. Испанская — все дома;
- ул. Отечественная — все дома;
- ул. Михаила Грушевского — все дома;
- ул. Пестеля — все дома;
- ул. Самодеятельности — все дома;
- ул. Промышленная — все дома;
- просп. Зеленый — все дома;
- ул. Парковая — все дома;
- ул. Новощепной ряд — все дома;
- ул. Водопроводная — все дома;
- просп. Небесной сотни — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- ул. Левитана — все дома;
- просп. Академика Глушко — все дома;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.
Читайте Новини.LIVE!