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Почти все районы Одессы остались без воды — адреса

11 января 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почти все районы Одессы остались без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • пер. Деревообрабатывающий — все дома;
  • ул. Радиальная — все дома;
  • ул. Испанская — все дома;
  • ул. Отечественная — все дома;
  • ул. Михаила Грушевского — все дома;
  • ул. Пестеля — все дома;
  • ул. Самодеятельности — все дома;
  • ул. Промышленная — все дома;
  • просп. Зеленый — все дома;
  • ул. Парковая — все дома;
  • ул. Новощепной ряд — все дома;
  • ул. Водопроводная — все дома;
  • просп. Небесной сотни — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Левитана — все дома;
  • просп. Академика Глушко — все дома;

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
авария
Одесская область
водоснабжение
вода
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