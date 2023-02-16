Погода в Одесі та області 16 лютого: детальний прогноз

День підходить для прогулянок містом

З кожним днем все ближче до весни й погода не забуває про це нагадувати. Сьогодні, 16 лютого, синоптики прогнозують теплий день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. День також має пройти без опадів. Вітер західний, 5-10м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 3-8°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.