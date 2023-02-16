Погода в Одесі та області 16 лютого: детальний прогноз

Майже весна: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
З кожним днем все ближче до весни й погода не забуває про це нагадувати. Сьогодні, 16 лютого, синоптики прогнозують теплий день.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 4-6°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. День також має пройти без опадів. Вітер західний, 5-10м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 3-8°С тепла. На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.