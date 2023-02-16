Погода в Одессе и области 16 февраля: детальный прогноз

День подходит для прогулок по городу

С каждым днем все ближе к весне и погода не забывает об этом напоминать. Сегодня, 16 февраля, синоптики прогнозируют тёплый день.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. День также должен пройти без осадков. Ветер западный, 5-10м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.