Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Одеса Махінації з квартирами одеситів та банківськими кредитами — схема

Махінації з квартирами одеситів та банківськими кредитами — схема

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:33
В Одесі викрили шахрайство з квартирами та банківськими кредитами
Затриманий шахрай в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі дві групи злочинців заволоділи квартирами померлих містян та банківськими коштами на понад 12 мільйонів гривень. Дев’ятьом фігурантам уже повідомили про підозру. До схем причетні нотаріуси, реєстратори та банківські працівники.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Схеми шахраїв

У першій схемі шахраї отримували інформацію про квартири померлих одеситів і виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців. Нотаріус реєструвала право власності на неіснуючих людей, після чого квартири продавали підставним особам, а потім добросовісним покупцям. Внаслідок цього зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема стосувалася банківських кредитів. Фіктивні квартири оформляли на підставних осіб із підробленими документами. За ними шахраї отримували кредити за програмою "Житло в кредит", а кошти передавали організатору та розподіляли між учасниками групи. В результаті банкам завдано збитків на понад 5,7 мільйона гривень.

В Одесі затримали шахраїв
Чоловік, якого затримали за шахрайство. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
В Одесі затримали шахраїв
Одна із затриманих шахрайок. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Дев’ятьом підозрюваним повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, включно зі шахрайством у великих розмірах, підробкою документів та легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою з правом застави, розмір якої досягає 12 мільйонів гривень, а також домашній арешт. На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинів, накладено арешт.

Нагадаємо, ми писали про те, як пенсіонерам не стати жертвами шахраїв. Також ми повідомляли, що у столиці судитимуть шахраїв за махінації із землею.

Одеса махінації шахрайство Одеська область Новини Одеси шахраї
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
