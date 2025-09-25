В Одессе разоблачили мошенничество с квартирами и банковскими кредитами

Задержанный мошенник в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе две группы преступников завладели квартирами умерших горожан и банковскими средствами на более чем 12 миллионов гривен. Девяти фигурантам уже сообщили о подозрении. К схемам причастны нотариусы, регистраторы и банковские работники.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Схемы мошенников

В первой схеме мошенники получали информацию о квартирах умерших одесситов и изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников. Нотариус регистрировала право собственности на несуществующих людей, после чего квартиры продавали подставным лицам, а затем добросовестным покупателям. В результате злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема касалась банковских кредитов. Фиктивные квартиры оформляли на подставных лиц с поддельными документами. По ним мошенники получали кредиты по программе "Жилье в кредит", а средства передавали организатору и распределяли между участниками группы. В результате банкам нанесен ущерб на более 5,7 миллиона гривен.

Мужчина, которого задержали за мошенничество. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Одна из задержанных мошенниц. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Девяти подозреваемым сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество в крупных размерах, подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Суд избрал подозреваемым меры пресечения: содержание под стражей с правом залога, размер которого достигает 12 миллионов гривен, а также домашний арест. На недвижимое имущество, ставшее объектом преступлений, наложен арест.

Напомним, мы писали о том, как пенсионерам не стать жертвами мошенников. Также мы сообщали, что в столице будут судить мошенников за махинации с землей.