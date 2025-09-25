Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Одесса Махинации с квартирами одесситов и банковскими кредитами — схема

Махинации с квартирами одесситов и банковскими кредитами — схема

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:33
В Одессе разоблачили мошенничество с квартирами и банковскими кредитами
Задержанный мошенник в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе две группы преступников завладели квартирами умерших горожан и банковскими средствами на более чем 12 миллионов гривен. Девяти фигурантам уже сообщили о подозрении. К схемам причастны нотариусы, регистраторы и банковские работники.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Схемы мошенников

В первой схеме мошенники получали информацию о квартирах умерших одесситов и изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников. Нотариус регистрировала право собственности на несуществующих людей, после чего квартиры продавали подставным лицам, а затем добросовестным покупателям. В результате злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема касалась банковских кредитов. Фиктивные квартиры оформляли на подставных лиц с поддельными документами. По ним мошенники получали кредиты по программе "Жилье в кредит", а средства передавали организатору и распределяли между участниками группы. В результате банкам нанесен ущерб на более 5,7 миллиона гривен.

В Одесі затримали шахраїв
Мужчина, которого задержали за мошенничество. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
В Одесі затримали шахраїв
Одна из задержанных мошенниц. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Девяти подозреваемым сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество в крупных размерах, подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Суд избрал подозреваемым меры пресечения: содержание под стражей с правом залога, размер которого достигает 12 миллионов гривен, а также домашний арест. На недвижимое имущество, ставшее объектом преступлений, наложен арест.

Напомним, мы писали о том, как пенсионерам не стать жертвами мошенников. Также мы сообщали, что в столице будут судить мошенников за махинации с землей.

Одесса махинации мошенничество Одесская область Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации