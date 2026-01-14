Захворюваність на грип і ГРВІ в Одеській області зросла: є випадок малярії

Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області зросла захворюваність на грип та ГРВІ, включно з COVID-19. За тиждень кількість хворих збільшилася на третину, найбільше — серед дорослих. Водночас загальний рівень усе ще нижчий за епідемічний поріг. Крім того, зафіксовано випадок малярії.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики захворювань.

Сезон вірусів

За даними електронної системи епідеміологічного нагляду, за тиждень захворюваність на грип і ГРВІ в Одеській області залишалася на сезонному рівні. Показник був на 30% нижчим за епідемічний поріг, що відповідає низькій інтенсивності епідпроцесу. Водночас у порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 33%. Серед дітей приріст становив 21,4%, а серед дорослих — одразу 52%. Найбільшу частку хворих, як і зазвичай, складають діти — 56%, переважно віком від 5 до 14 років.

До лікарень госпіталізували 460 осіб, що на 59% більше, ніж тижнем раніше. Серед пацієнтів стаціонарів переважають діти — 62%. Зростання захворюваності зафіксували майже на всіх територіях області. Винятком став Білгород-Дністровський район, де показник знизився на 12%. У жодному районі епідемічний поріг не перевищено. Фахівці підтверджують одночасну циркуляцію кількох вірусів. Серед них — грип типу А (H3N2), а також SARS-CoV-2, рино-, адено-, RS-, бока- та метапневмовіруси, парагрип. Із 71 дослідженого зразка біоматеріалу 66% виявилися позитивними.

З початку епідемічного сезону в області зареєстрували два летальні випадки — один від ускладнень грипу та один від COVID-19. Обидва померлі не були вакциновані та мали супутні захворювання. Проти грипу з початку сезону щепили 4033 жителі області. З них 2490 — люди з груп ризику, у тому числі 1394 медичних працівники.

Випадок малярії

Також зафіксували завізний випадок малярії в Одеському районі у моряка, який прибув з Анголи. Його госпіталізували. Пацієн перебуває у стіні середньої важкості.

