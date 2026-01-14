Видео
Главная Одесса Малярия и COVID — эпидситуация на Одесчине

Малярия и COVID — эпидситуация на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:07
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области выросла: есть случай малярии
Авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. За неделю количество заболевших увеличилось на треть, больше всего — среди взрослых. При этом общий уровень все еще ниже эпидемического порога. Кроме того, зафиксирован случай малярии.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Читайте также:

Сезон вирусов

По данным электронной системы эпидемиологического надзора, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области оставалась на сезонном уровне. Показатель был на 30% ниже эпидемического порога, что соответствует низкой интенсивности эпидпроцесса. В то же время по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 33%. Среди детей прирост составил 21,4%, а среди взрослых — сразу 52%. Наибольшую долю больных, как и обычно, составляют дети -=- 56%, преимущественно в возрасте от 5 до 14 лет.

В больницы госпитализировали 460 человек, что на 59% больше, чем неделей ранее. Среди пациентов стационаров преобладают дети — 62%. Рост заболеваемости зафиксировали почти на всех территориях области. Исключением стал Белгород-Днестровский район, где показатель снизился на 12%. Ни в одном районе эпидемический порог не превышен. Специалисты подтверждают одновременную циркуляцию нескольких вирусов. Среди них — грипп типа А (H3N2), а также SARS-CoV-2, рино-, адено-, RS-, бока- и метапневмовирусы, парагрипп. Из 71 исследованного образца биоматериала 66% оказались положительными.

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировали два летальных случая — один от осложнений гриппа и один от COVID-19. Оба умерших не были вакцинированы и имели сопутствующие заболевания. Против гриппа с начала сезона привили 4033 жителя области. Из них 2490 — люди из групп риска, в том числе 1394 медицинских работника.

Случай малярии

Также зафиксировали завозной случай малярии в Одесском районе у моряка, который прибыл из Анголы. Его госпитализировали. Пациент находится в стене средней тяжести.

Напомним, мы сообщали о том, как долго действует справка ВВК и как часто ее нужно обновлять. Также мы писали, что в Украине можно пройти бесплатный скрининг здоровья.

Одесса Одесская область ОРВИ грипп Новости Одессы COVID
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
