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Маневри РФ у Чорному морі: скільки кораблів на бойовому чергуванні

14 вересня 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Маневри РФ у Чорному морі: скільки кораблів на бойовому чергуванні
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти продовжують заводити свої кораблі до пунктів базування. У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає, втім достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні — 8 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні — 1 ворожий корабель;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 вересня.

Нагадаємо, розпочалася 568 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. 

 

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