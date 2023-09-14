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Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве

14 сентября 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты продолжают заводить свои корабли в пункты базирования. В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Ракетоносителей на боевом дежурстве нет, впрочем, достаточно несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 14 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 сентября.

Напомним, начались 568 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

 

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