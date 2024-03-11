Починається масний тиждень чи відзначатимуть його одесити

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити
Масниця — до повномасштабного вторгнення з боку Росії це свято відзначали масово, воно було як ознаменування весни. В Одесі влаштовувалися заходи на різних локаціях із виступом колективів та скоморохів. Ось тільки зараз ситуація кардинально змінилася.
Журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів, чи планують вони цього року відзначати Масницю, яка починається з 11 березня.
@novynylive
А ви святкуєте масницю? 🥞 #масниця #млинці #опитування♬ оригінальний звук - NovynyLIVEЧитайте також:
Як будуть святкувати містяни
Сучасна Масниця має неоднозначну репутацію. Попри те, що свято має язичницьке коріння, його звичаї масово закріпилися саме під час Радянського Союзу, через що більшість молоді відмовляється від нього.
"Я не знаю, чесно кажучи, не думала про це. Це неочікуване питання. Якщо я не помиляюсь, нещодавно в інтернеті побачила, що Масниця — це щось радянське, плюс-мінус. Ну, не буду точно казати, бо нещодавно щось таке бачила, і я не впевнена, що буду цим займатися", — каже Юліанна.
Водночас значна частина одеситів наголошує, що святкування зараз не на часі, адже в країні триває війна і сама Одеса вже понад тиждень потерпає від ворожих обстрілів. І в такий час не хочеться святкувань.
"Не буду святкувати, бо немає настрою. Млинців, може, для дитини зроблю. Але це не буде якась знакова подія для мене особисто", — додає Людмила.
А от Іванна зазначає, що не знає, як треба відзначати це свято, і не матиме на це часу через роботу. У її родині традиційно готують різні млинці, без особливих ритуалів.
"Я не святкуватиму, бо весь тиждень буду на роботі. Зроблю, може, млинці з різною начинкою, сиром, полуницею", — наголошує дівчина.
Наближення Великого посту
Традиційно Масниця завжди йде перед Великим постом, коли люди готуються до великодніх свят. Млинцевий тиждень завершить Прощена неділя, у яку люди можуть пробачити образникам та очиститися.
"Прощену неділю так, буду святкувати. Проситиму у всіх пробачення. А так ніколи не святкувала. Ну, млинці хіба що колись робили, і все", — каже Вікторія.
Але є містяни, які категорично не відзначатимуть Масницю через своє віросповідання. Олена каже, що вона не наближена до церкви, тому не вважає для себе цей тиждень святковим.
"Я не буду святкувати, бо я не оцерковлена. І не буду робити ніякі млинці до цього", — підсумовує Олена.
Загалом українська Масниця значно відрізняється від традицій святкування східного сусіда. Це не лише проводи зими, а й зустріч злагоди та всепрощення. Але цього року переважна більшість людей все ж відмовляються від неї через війну, яку розпочала Росія.
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