Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити arrow

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити

11 березня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Починається масний тиждень чи відзначатимуть його одесити
Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Масниця — до повномасштабного вторгнення з боку Росії це свято відзначали масово, воно було як ознаменування весни. В Одесі влаштовувалися заходи на різних локаціях із виступом колективів та скоморохів. Ось тільки зараз ситуація кардинально змінилася.

Журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів, чи планують вони цього року відзначати Масницю, яка починається з 11 березня. 

@novynylive

А ви святкуєте масницю? 🥞 #масниця #млинці #опитування

Читайте також:
♬ оригінальний звук - NovynyLIVE

Як будуть святкувати містяни

Сучасна Масниця має неоднозначну репутацію. Попри те, що свято має язичницьке коріння, його звичаї масово закріпилися саме під час Радянського Союзу, через що більшість молоді відмовляється від нього.

"Я не знаю, чесно кажучи, не думала про це. Це неочікуване питання. Якщо я не помиляюсь, нещодавно в інтернеті побачила, що Масниця — це щось радянське, плюс-мінус. Ну, не буду точно казати, бо нещодавно щось таке бачила, і я не впевнена, що буду цим займатися", — каже Юліанна. 

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити - фото 1
Юліанна відмовляється святкувати. Фото: Новини.LIVE

Водночас значна частина одеситів наголошує, що святкування зараз не на часі, адже в країні триває війна і сама Одеса вже понад тиждень потерпає від ворожих обстрілів. І в такий час не хочеться святкувань. 

"Не буду святкувати, бо немає настрою. Млинців, може, для дитини зроблю. Але це не буде якась знакова подія для мене особисто", — додає Людмила. 

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити - фото 2
Людмила вважає, що святкування не на часі. Фото: Новини.LIVE

А от Іванна зазначає, що не знає, як треба відзначати це свято, і не матиме на це часу через роботу. У її родині традиційно готують різні млинці, без особливих ритуалів. 

"Я не святкуватиму, бо весь тиждень буду на роботі. Зроблю, може, млинці з різною начинкою, сиром, полуницею", — наголошує дівчина. 

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити - фото 3
Іванна буде зайнята на роботі. Фото: Новини.LIVE

Наближення Великого посту 

Традиційно Масниця завжди йде перед Великим постом, коли люди готуються до великодніх свят. Млинцевий тиждень завершить Прощена неділя, у яку люди можуть пробачити образникам та очиститися. 

"Прощену неділю так, буду святкувати. Проситиму у всіх пробачення. А так ніколи не святкувала. Ну, млинці хіба що колись робили, і все", — каже Вікторія.

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити - фото 4
Вікторія чекає на Прощену неділю. Фото: Новини.LIVE

Але є містяни, які категорично не відзначатимуть Масницю через своє віросповідання. Олена каже, що вона не наближена до церкви, тому не вважає для себе цей тиждень святковим. 

"Я не буду святкувати, бо я не оцерковлена. І не буду робити ніякі млинці до цього", — підсумовує Олена. 

Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити - фото 5
Олена не відзначатиме Масницю. Фото: Новини.LIVE

Загалом українська Масниця значно відрізняється від традицій святкування східного сусіда. Це не лише проводи зими, а й зустріч злагоди та всепрощення. Але цього року переважна більшість людей все ж відмовляються від неї через війну, яку розпочала Росія. 

Одеса
свята
традиції
Україна
Одеська область
Новини Одеси
млинці
Масниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування