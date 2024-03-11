Починається масний тиждень чи відзначатимуть його одесити

Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Масниця — до повномасштабного вторгнення з боку Росії це свято відзначали масово, воно було як ознаменування весни. В Одесі влаштовувалися заходи на різних локаціях із виступом колективів та скоморохів. Ось тільки зараз ситуація кардинально змінилася.



Журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів, чи планують вони цього року відзначати Масницю, яка починається з 11 березня.

Як будуть святкувати містяни

Сучасна Масниця має неоднозначну репутацію. Попри те, що свято має язичницьке коріння, його звичаї масово закріпилися саме під час Радянського Союзу, через що більшість молоді відмовляється від нього.

"Я не знаю, чесно кажучи, не думала про це. Це неочікуване питання. Якщо я не помиляюсь, нещодавно в інтернеті побачила, що Масниця — це щось радянське, плюс-мінус. Ну, не буду точно казати, бо нещодавно щось таке бачила, і я не впевнена, що буду цим займатися", — каже Юліанна.

Юліанна відмовляється святкувати. Фото: Новини.LIVE

Водночас значна частина одеситів наголошує, що святкування зараз не на часі, адже в країні триває війна і сама Одеса вже понад тиждень потерпає від ворожих обстрілів. І в такий час не хочеться святкувань.

"Не буду святкувати, бо немає настрою. Млинців, може, для дитини зроблю. Але це не буде якась знакова подія для мене особисто", — додає Людмила.

Людмила вважає, що святкування не на часі. Фото: Новини.LIVE

А от Іванна зазначає, що не знає, як треба відзначати це свято, і не матиме на це часу через роботу. У її родині традиційно готують різні млинці, без особливих ритуалів.

"Я не святкуватиму, бо весь тиждень буду на роботі. Зроблю, може, млинці з різною начинкою, сиром, полуницею", — наголошує дівчина.

Іванна буде зайнята на роботі. Фото: Новини.LIVE

Наближення Великого посту

Традиційно Масниця завжди йде перед Великим постом, коли люди готуються до великодніх свят. Млинцевий тиждень завершить Прощена неділя, у яку люди можуть пробачити образникам та очиститися.

"Прощену неділю так, буду святкувати. Проситиму у всіх пробачення. А так ніколи не святкувала. Ну, млинці хіба що колись робили, і все", — каже Вікторія.

Вікторія чекає на Прощену неділю. Фото: Новини.LIVE

Але є містяни, які категорично не відзначатимуть Масницю через своє віросповідання. Олена каже, що вона не наближена до церкви, тому не вважає для себе цей тиждень святковим.

"Я не буду святкувати, бо я не оцерковлена. І не буду робити ніякі млинці до цього", — підсумовує Олена.

Олена не відзначатиме Масницю. Фото: Новини.LIVE

Загалом українська Масниця значно відрізняється від традицій святкування східного сусіда. Це не лише проводи зими, а й зустріч злагоди та всепрощення. Але цього року переважна більшість людей все ж відмовляються від неї через війну, яку розпочала Росія.