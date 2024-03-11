Начинается массная неделя или будут отмечать ее одесситы

Люди гуляют по Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Масленица — до полномасштабного вторжения со стороны России этот праздник отмечали массово, он был ознаменованием весны. В Одессе организовывались мероприятия на разных локациях с выступлением коллективов и скоморохов. Вот только сейчас ситуация кардинально поменялась.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, планируют ли они в этом году отмечать Масленицу, которая начинается с 11 марта.

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Как будут праздновать горожане

Современная Масленица имеет неоднозначную репутацию. Несмотря на то, что у праздника есть языческие корни, его обычаи массово закрепились именно во время Советского Союза, из-за чего большинство молодежи отказывается от него.

"Я не знаю, честно говоря, не думала об этом. Это неожиданный вопрос. Если я не ошибаюсь, недавно в интернете увидела, что Масленица — это что-то советское, плюс-минус. Ну, не буду точно говорить, потому что недавно что-то такое видела, и я не уверена, что буду этим заниматься", — говорит Юлианна.

Юлианна отказывается праздновать. Фото: Новини.LIVE

В то же время значительная часть одесситов отмечает, что празднование сейчас не ко времени, ведь в стране продолжается война и сама Одесса уже больше недели страдает от вражеских обстрелов. И в такое время не хочется гуляний.

"Не буду праздновать, потому что нет настроения. Блинчиков, может, для ребенка сделаю. Но это не будет какое-то знаковое событие для меня лично", — добавляет Людмила.

Людмила считает, что празднование не ко времени. Фото: Новини.LIVE

А вот Иванна отмечает, что не знает, как следует отмечать этот праздник, и не будет на это времени из-за работы. В ее семье традиционно готовят разные блины, без особых ритуалов.

"Я не буду праздновать, потому что всю неделю буду на работе. Сделаю, может, блины с разной начинкой, творогом, клубникой", — отмечает девушка.

Иванна будет занята на работе. Фото: Новини.LIVE

Приближение Великого поста

Традиционно Масленица всегда идет перед Великим постом, когда люди готовятся к пасхальным праздникам. Блинную неделю завершит Прощеное воскресенье, когда люди могут простить обидчиков и очиститься.

"Прощеное воскресенье да, буду праздновать. Буду просить у всех прощения. А так никогда не праздновала. Ну, блины разве что когда-то делали, и все", — говорит Виктория.

Виктория ждет Прощеное воскресенье. Фото: Новини.LIVE

Но есть и горожане, которые категорически не будут отмечать Масленицу из-за своего вероисповедания. Елена говорит, что она не приближена к церкви, поэтому не считает для себя эту неделю праздничной.

"Я не буду праздновать, потому что я не оцерковлена. И не буду делать никакие блины для этого", — заключает Елена.

Елена не будет отмечать Масленицу. Фото: Новини.LIVE

В общем, украинская Масленица значительно отличается от традиций празднования восточного соседа. Это не только проводы зимы, но и встреча мира и всепрощения. Но в этом году большинство людей все же отказывается от нее из-за войны, которую начала Россия.