Атака дронів на Одесу 4 грудня: поранені та руйнування

Масована атака на Одесу — перші фото наслідків
У ніч на 4 грудня Одеса знову пережила масовану атаку ударних безпілотників. Попри роботу ППО, місто зазнало значних пошкоджень — постраждала енергетична інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. На жаль, є постраждалі. На місці працюють рятувальники, слідчі та оперативний штаб.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Наслідки атаки
У ніч на 4 грудня росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на енергооб’єкті. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, вісім багатоповерхівок, 28 легкових автомобілів і п’ять гаражів. У кількох будинках вибило шибки та двері. Двох мешканців вибухова хвиля заблокувала в квартирах — їх деблокували та передали медикам. Незважаючи на повторні тривоги, вогонь ліквідували оперативно.
На жаль, семеро людей дістали поранення. Усіх доставили до лікарні. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 постраждалим, серед них шестеро дітей.
Повторна атака
Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару дроном. У цей момент бійці ДСНС перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Утім вибух пошкодив пожежну техніку підрозділу.
Проблеми з електропостачанням
Через пошкодження енергетичної інфраструктури частину Пересипського району залишилась без електрики. Для мешканців розгорнуті пункти незламності від ДСНС, Червоного Хреста та міста. Комунальні служби та оперативний штаб продовжують ліквідацію наслідків. Також є проблеми з роботою електротранспорту.
За процесуального керівництва обласної прокуратури відкрили провадження за фактом воєнного злочину. На місці працюють прокурори, поліція та СБУ.
Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — відомо про постраждалих. Також ми писали, що є поранені внаслідок чергової атаки на Харків.
Читайте Новини.LIVE!