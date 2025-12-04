Відео
Головна Одеса Масована атака на Одесу — перші фото наслідків

Масована атака на Одесу — перші фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:16
Атака дронів на Одесу 4 грудня: поранені та руйнування
Пошкоджений внаслідок атаки будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 4 грудня Одеса знову пережила масовану атаку ударних безпілотників. Попри роботу ППО, місто зазнало значних пошкоджень — постраждала енергетична інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. На жаль, є постраждалі. На місці працюють рятувальники, слідчі та оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

У ніч на 4 грудня росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на енергооб’єкті. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, вісім багатоповерхівок, 28 легкових автомобілів і п’ять гаражів. У кількох будинках вибило шибки та двері. Двох мешканців вибухова хвиля заблокувала в квартирах — їх деблокували та передали медикам. Незважаючи на повторні тривоги, вогонь ліквідували оперативно.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки нічної атаки на Одесу
Уламки будинку після атаки. Фото: Сергій Лисак/ Telegram

На жаль, семеро людей дістали поранення. Усіх доставили до лікарні. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 постраждалим, серед них шестеро дітей.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Екстрені служби госпіталізовують людину. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки нічної атаки на Одесу
Мешканці будинку після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Повторна атака

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару дроном. У цей момент бійці ДСНС перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Утім вибух пошкодив пожежну техніку підрозділу.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Пошкоджене авто рятувальників. Фото: ДСНС Одещини

Проблеми з електропостачанням

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частину Пересипського району залишилась без електрики. Для мешканців розгорнуті пункти незламності від ДСНС, Червоного Хреста та міста. Комунальні служби та оперативний штаб продовжують ліквідацію наслідків. Також є проблеми з роботою електротранспорту.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Комунальники усувають наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/ Telegram
Наслідки нічної атаки на Одесу
Надзвичайники гасять сильне полум'я. Фото: ДСНС Одещини

За процесуального керівництва обласної прокуратури відкрили провадження за фактом воєнного злочину. На місці працюють прокурори, поліція та СБУ.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Будинок, який постраждав під час атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — відомо про постраждалих. Також ми писали, що є поранені внаслідок чергової атаки на Харків.

Одеса Одеська область Новини Одеси атака дрон-камікадзе постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
