Атака дронів на Одесу 4 грудня: поранені та руйнування

Пошкоджений внаслідок атаки будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 4 грудня Одеса знову пережила масовану атаку ударних безпілотників. Попри роботу ППО, місто зазнало значних пошкоджень — постраждала енергетична інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. На жаль, є постраждалі. На місці працюють рятувальники, слідчі та оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

У ніч на 4 грудня росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на енергооб’єкті. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, вісім багатоповерхівок, 28 легкових автомобілів і п’ять гаражів. У кількох будинках вибило шибки та двері. Двох мешканців вибухова хвиля заблокувала в квартирах — їх деблокували та передали медикам. Незважаючи на повторні тривоги, вогонь ліквідували оперативно.

Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Уламки будинку після атаки. Фото: Сергій Лисак/ Telegram

На жаль, семеро людей дістали поранення. Усіх доставили до лікарні. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 постраждалим, серед них шестеро дітей.

Екстрені служби госпіталізовують людину. Фото: ДСНС Одещини

Мешканці будинку після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Повторна атака

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару дроном. У цей момент бійці ДСНС перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Утім вибух пошкодив пожежну техніку підрозділу.

Пошкоджене авто рятувальників. Фото: ДСНС Одещини

Проблеми з електропостачанням

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частину Пересипського району залишилась без електрики. Для мешканців розгорнуті пункти незламності від ДСНС, Червоного Хреста та міста. Комунальні служби та оперативний штаб продовжують ліквідацію наслідків. Також є проблеми з роботою електротранспорту.

Комунальники усувають наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/ Telegram

Надзвичайники гасять сильне полум'я. Фото: ДСНС Одещини

За процесуального керівництва обласної прокуратури відкрили провадження за фактом воєнного злочину. На місці працюють прокурори, поліція та СБУ.

Будинок, який постраждав під час атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували балістикою Кривий Ріг — відомо про постраждалих. Також ми писали, що є поранені внаслідок чергової атаки на Харків.