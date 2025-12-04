Атака дронов на Одессу 4 декабря: раненые и разрушения

Поврежденный в результате атаки дом. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 4 декабря Одесса снова пережила массированную атаку ударных беспилотников. Несмотря на работу ПВО, город получил значительные повреждения — пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома и автомобили. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, следователи и оперативный штаб.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В ночь на 4 декабря россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате обстрела произошел пожар на энергообъекте. Кроме того, повреждено административное здание, восемь многоэтажек, 28 легковых автомобилей и пять гаражей. В нескольких домах выбило стекла и двери. Двух жителей взрывная волна заблокировала в квартирах — их деблокировали и передали медикам. Несмотря на повторные тревоги, огонь ликвидировали оперативно.

Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Обломки дома после атаки после атаки. Фото: Сергей Лысак/ Telegram

К сожалению, семь человек получили ранения. Всех доставили в больницу. По состоянию на сейчас один человек остается на стационарном лечении. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 пострадавшим, среди них шестеро детей.

Экстренные службы госпитализируют человека. Фото: ГСЧС Одесской области

Жители дома после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Повторная атака

Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар дроном. В этот момент бойцы ГСЧС находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Впрочем, взрыв повредил пожарную технику подразделения.

Поврежденное авто спасателей. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электроснабжением

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Пересыпского района осталась без электричества. Для жителей развернуты пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и города. Коммунальные службы и оперативный штаб продолжают ликвидацию последствий. Также есть проблемы с работой электротранспорта.

Коммунальщики устраняют последствия атаки. Фото: Сергей Лысак/ Telegram

Чрезвычайники тушат сильное пламя. Фото: ГСЧС Одесской области

Под процессуальным руководством областной прокуратуры открыли производство по факту военного преступления. На месте работают прокуроры, полиция и СБУ.

Дом, который пострадал во время атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали баллистикой Кривой Рог - известно о пострадавших. Также мы писали, что есть раненые в результате очередной атаки на Харьков.