Атака дронов на Одессу 4 декабря: раненые и разрушения

Массированная атака на Одессу — первые фото последствий
В ночь на 4 декабря Одесса снова пережила массированную атаку ударных беспилотников. Несмотря на работу ПВО, город получил значительные повреждения — пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома и автомобили. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, следователи и оперативный штаб.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
В ночь на 4 декабря россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате обстрела произошел пожар на энергообъекте. Кроме того, повреждено административное здание, восемь многоэтажек, 28 легковых автомобилей и пять гаражей. В нескольких домах выбило стекла и двери. Двух жителей взрывная волна заблокировала в квартирах — их деблокировали и передали медикам. Несмотря на повторные тревоги, огонь ликвидировали оперативно.
К сожалению, семь человек получили ранения. Всех доставили в больницу. По состоянию на сейчас один человек остается на стационарном лечении. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 пострадавшим, среди них шестеро детей.
Повторная атака
Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар дроном. В этот момент бойцы ГСЧС находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Впрочем, взрыв повредил пожарную технику подразделения.
Проблемы с электроснабжением
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Пересыпского района осталась без электричества. Для жителей развернуты пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и города. Коммунальные службы и оперативный штаб продолжают ликвидацию последствий. Также есть проблемы с работой электротранспорта.
Под процессуальным руководством областной прокуратуры открыли производство по факту военного преступления. На месте работают прокуроры, полиция и СБУ.
