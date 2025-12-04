Видео
Массированная атака на Одессу — первые фото последствий

Массированная атака на Одессу — первые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 09:16
Атака дронов на Одессу 4 декабря: раненые и разрушения
Поврежденный в результате атаки дом. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 4 декабря Одесса снова пережила массированную атаку ударных беспилотников. Несмотря на работу ПВО, город получил значительные повреждения — пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома и автомобили. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, следователи и оперативный штаб.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

В ночь на 4 декабря россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате обстрела произошел пожар на энергообъекте. Кроме того, повреждено административное здание, восемь многоэтажек, 28 легковых автомобилей и пять гаражей. В нескольких домах выбило стекла и двери. Двух жителей взрывная волна заблокировала в квартирах — их деблокировали и передали медикам. Несмотря на повторные тревоги, огонь ликвидировали оперативно.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки нічної атаки на Одесу
Обломки дома после атаки после атаки. Фото: Сергей Лысак/ Telegram

К сожалению, семь человек получили ранения. Всех доставили в больницу. По состоянию на сейчас один человек остается на стационарном лечении. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 пострадавшим, среди них шестеро детей.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Экстренные службы госпитализируют человека. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки нічної атаки на Одесу
Жители дома после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Повторная атака

Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар дроном. В этот момент бойцы ГСЧС находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Впрочем, взрыв повредил пожарную технику подразделения.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Поврежденное авто спасателей. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электроснабжением

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Пересыпского района осталась без электричества. Для жителей развернуты пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и города. Коммунальные службы и оперативный штаб продолжают ликвидацию последствий. Также есть проблемы с работой электротранспорта.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Коммунальщики устраняют последствия атаки. Фото: Сергей Лысак/ Telegram
Наслідки нічної атаки на Одесу
Чрезвычайники тушат сильное пламя. Фото: ГСЧС Одесской области

Под процессуальным руководством областной прокуратуры открыли производство по факту военного преступления. На месте работают прокуроры, полиция и СБУ.

Наслідки нічної атаки на Одесу
Дом, который пострадал во время атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали баллистикой Кривой Рог - известно о пострадавших. Также мы писали, что есть раненые в результате очередной атаки на Харьков.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
