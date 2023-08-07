Росіяни взяли паузу у масованих атаках на Україну

Запуск бойових ракет. Фото: УНІАН

Після масованої атаки на Україну 5 та вночі 6 серпня ворогу необхідно взяти оперативну паузу. Наразі в окупантів немає ресурсів влаштовувати щоденні обстріли, як це було минулого року.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові й розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися", — повідомила речниця ОК "Південь".

Також Гуменюк додала, що наразі в морі жодного ракетоносія, бо, найімовірніше, вони споряджаються, і їм потрібен певний час для того, щоб налагодити свої дії з авіацією.

Аналітика фронту

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському (західний район Донецької області — східний район Запорізької області) та Мелітопольському (західний район Запорізької області) напрямках.

Нагадаємо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 серпня.